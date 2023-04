Checa los primeros artistas confirmados del Marvin Gateway 2023

Después de dos grandes ediciones, el Marvin Gateway regresará este año para ofrecer una serie de actividades tanto virtuales como presenciales dirigidas para los amantes de la música, en todas sus presentaciones existentes. Lo mejor de todo es que gracias a su formato híbrido, tendrás la oportunidad de unirte a la fiesta sin importar en donde te encuentres, ya que será transmitida a través de los canales de Amazon Music U.S. para Estados Unidos y Amazon Music En Vivo para América Latina dentro de Twitch.

Teniendo presente la importancia de la cultura digital, es que el Marvin Gateway arrancará en el marco del día mundial del internet, es decir, el 17 de mayo, con un show presencial de El Columpio Asesino en el Auditorio BB (consigue tus boletos dando click aquí). Al día siguiente, el 18 de mayo, la fiesta continuará con más showcases virtuales de proyectos musicales de todo el mundo, listening parties, conferencias, stellar talks y mesas redondas que serán conducidas en inglés y español.

En cuanto al line-up, hoy hemos anunciado al primer grupo de talentos que conformarán esta próxima edición: Alien’s Dread, Andru, Apache O’ Raspi, Ásgeir, B.A.R.D.O.S.S., Chris Koehn, Como Asesinar a Felipes, Daniel Srz, Duplat, Enjambre, Erich, Geese, Goose, Gustavo Cordera, Here Comes The Kraken, La Santa Cecilia, Later., Laure Briard, Mateo Cuarón, NOIA, Paco Versailles, Plastic Mermaids, Riva Taylor, Rodrigo y Gabriela, Rubytates, Sonido Menear, Stilo, Teri Gender Bender, The Boy From The South, Vicente Jáuregui, Ximbo y Zxmyr.

El Marvin Gateway 2023 traerá de vuelta el stand up comedy a nuestro ecosistema, contando con los potentes shows de Alan López, Carlos Mexa, Danysteria, Francisco Retamal, MINI, Pamonstruo, Rodrigo Montejo “Montejo”, Rubí García, Steph López y Xanic.

Contamos los días para celebrar una edición más del Marvin Gateway, que este año cuenta con un arte del artista de VFX Miguel Catalán “Bongo”, quien da vida a diversos personajes a través del uso de inteligencia artificial. El pulpo representa una metáfora de la conexión neuronal de las ventosas de cefalópodo en relación a los nodos que, conectados, dan vida a la nube de internet; además, el gráfico está acompañado por una canción inédita hecha por Alan Ortiz, la cual viene inspirada en sus años dentro de la banda Vicente Gayo.

Recuerda mantenerte al pendiente de nuestro sitio web y redes sociales, porque aún faltan más sorpresas por anunciar.