Este es un llamado para todos los fans de The Magnetic Fields (que ganas de verlos algún día en un Festival Marvin o en algún otro), pues la artista oriunda de Palma de Mallorca, Maria Jaume, ha hecho velado homenaje al grupo de Stephin Merrit en su nuevo álbum llamado Voltes i voltes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Precisamente “Magnetic Fields” cierra el disco siendo la novena pieza y tiene la peculiaridad de intercalar frases en inglés con el mallorquín y ello es una verdadera rareza; la cantautora contó que durante un tiempo se obsesionó con “I Don’t Want To Get Over You” y al final encontró la manera de reverenciarla y evocarla.

Es así como Maria Jaume nos ofrece un trabajo en el que saltó de la canción de autor a una colección de temas de pop muy cuidados y cálidos. Voltes i voltes nos ofrece la posibilidad de escuchar la sonoridad del mallorquín en otro artista que no sea Antònia Font o los discos solistas de su líder Joan Miquel Oliver.

Teniendo a Lluís Cabot como productor y recurriendo a gente cercana como, Núria Graham (“A final de mes”) y Miquel Serra (“Tombats en es sol”), para colaborar nos deja canciones a las que vale la pena visitar como “Ni Picassos ni Dalís”, “Me desplom” (que vaya que suena a Julieta Venegas) y “2008”.

Maria Jaume debutó apenas en 2020 con Fins a maig no revisc y le fue estupendamente bien -muy en plan de singer-songwriter en mallorquín-, pero que bien que decidió probar otros registros. Voltes i voltes (Bankrobber, 2022).

Calidez mediterránea, sensibilidad juvenil e inspiración para dar al pop un influjo muy interesante y hacer saber que en las Islas Baleares no todo es electrónica dedicada al hedonismo sin freno.

