Making Movies lanza EP y como si fuera poco también estrena nuevo video de su canción, “Tired of giving in”.

La banda de rock panameño-estadounidense Making Movies ha lanzado un nuevo EP llamado Tired of Giving In en todas plataformas, junto con un video para la canción del mismo nombre. El EP incluye dos versiones de la canción: una versión rockera en colaboración con Flor De Toloache y una versión acústica en vivo desde el estudio con The Sensational Barnes Brothers.

El video nos muestra a Making Movies en un escenario estilo Ed Sullivan convertido en una pesadilla: la banda está encadenada a sus instrumentos, parpadeando SOS en busca de ayuda, obligados a encajar en la imagen de lo que se espera de una banda de rock ‘n’ roll.

“Ves que la banda se asusta un poco cuando Enrique no puede contenerse más,” dice el director William J Stribling, añadiendo “como si eso no era lo que habían ensayado, o si les hubieran pedido que bajaran el tono de esa parte.”

Por otro lado, Enrique Chi, cantante y guitarrista de Making Movies, explica que la canción, “Es una declaración sobre la “otredad” de las comunidades de color, a veces por personas aún con buenas intenciones”.

Y continuo: “Hay programadores de emisoras de radio que dicen, amamos a tu banda, pongamos eso en el programa latino a las 4 de la madrugada, o te invitan a tocar en el escenario de la “diversidad” en su festival ‘inclusivo‘”.

El video se estrenó antes de la última noche de AMERI’KANA: un evento virtual de cuatro noches que es una exploración de música de los Estados Unidos pasada y presente.

El livestream presentó un documental viviente que explora la historia de la música Americana desde su contexto cultural y reconecta narrativas fracturadas. La historia se desarrolla con las voces de Los Lobos, Terrance Simien, Flor de Toloache, The Sensational Barnes Brothers, Rev. Charles Hodges, Boo Mitchell y más, presentado por Making Movies. Las colaboraciones musicales, las entrevistas y el metraje documental brindan una nueva perspectiva del pasado y miran hacia qué, y quizás cómo, será el futuro.