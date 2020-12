Mac DeMarco es quien ahora ya también se unió al mood navideño con un cover del éxito “Have Yourself A Little Merry Christmas”, el cual acompañó con un especial videoclip.

Esta canción ha sido una de las más clásicas para estas épocas, incluso son varios los artistas que han interpretado su propia versión, entre ellos Frank Sinatra, Judy Garland y más recientemente Phoebe Bridgers.

La versión de Mac DeMarco llegó el pasado 20 de diciembre y fue después que el video oficial fue publicado. En este se le ve al cantante y compositor canadiense cantando el track mientras está parado a lado de un enorme Santa Claus inflable.

“Espero que tengan una buena época festiva. Hasta la próxima, Mac”, escribió el músico en la descripción del video. Te lo dejamos a continuación:

Este cover es uno de los pocos lanzamientos que Mac DeMarco ha hecho últimamente, el último álbum de estudio que compartió fue en 2019 con Here Comes The Cowboy. Desde entonces ha lanzado uno que otro disco con demos y su colaboración con Myd, “Moving Men”.

Además de que recientemente también hizo una especial aparición en el nuevo video de The Neighbourhood para “Stargazing”. Otros artistas que también participan son Alexa Demie y Lana Del Rey.