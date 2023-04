A los 70 años, Lucinda Williams, nacida en Lake Charles, Luisiana, es más que una sobreviviente; en 2020 su casa recién adquirida en Nashville fue arrasada por un tornado, pero al menos salió indemne; no así de un derrame cerebral que sufrió en noviembre del mismo año y que le afectó algunas habilidades motoras.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero su espíritu rockero es inquebrantable y ello queda confirmado a través de “New York Comeback”, sencillo que adelanto y en el que tiene, nada menos, que a Patti Scialfa y Bruce Springsteen en los coros.

Para evidenciar su modo de vivir y de sentir, su próximo disco llevará el simbólico título de Stories from a Rock n Roll Heart y comenzará a rodar el 30 de junio, poco tiempo después de que aparezca en inglés sus memorias Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You (editadas por Crown, una división de Penguin Random House).

Se trata de un disco que es generoso en colaboraciones y que se entiende por lo mucho que es querida y respetada Lucinda Williams entre colegas y amigos tanto del rock como del country; es así que aparecen Angel Olsen, Margo Price y Tommy Stinson.

Lucinda Williams superó el reto de volver a caminar y lucha por volver a tocar la guitarra, pero mientras eso se logra o no, sabe que puede seguir componiendo y cantando con esa voz tabernera y que es propia de quien ha vivido mucho y bien.

Para el proceso de composición, Lucinda se apoyó en su esposo, quien también es su representante y quien ya fue parte del tándem que produjo Good Souls Better Angels (2020), que fue multipremiado.

La vida ha azotado mucho a Lucinda Williams, pero por fortuna todavía tendremos los 10 temas que conforman Stories from a Rock N Roll Heart de parte de una artista poderosa y que no incluye la palabra “derrota” en su repertorio.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #32: teoría alien sobre el origen del indie