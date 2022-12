El cine como expresión cultural ha servido a través de su historia como un espejo para reflejar los diferentes contextos y entornos del mundo. Dependiendo del rumbo que le den las directoras y directores a sus cámaras, cada película opera como un visor que se proyecta sobre miles de espectadores. En ese sentido, Los reyes del mundo, la nueva película de la colombiana Laura Mora, ofrece una trama donde se aborda la situación de aquel país tras los acuerdos de paz y, en específìco, se narran las situaciones por las cuales atraviesan los desplazados.

TXT:: Jacobo Vázquez

Los reyes del mundo es “una película sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existen en el margen y en la resistencia. Un viaje a través del paisaje en busca de la tierra prometida”, según lo cuenta un boletín expedido por los portavoces del filme. Y efectivamente, lo anterior ocurre gracias a los ojos de un grupo de jóvenes marginados de Medellín. En palabras de la realizadora, la cinta tiene un espíritu punk, en el sentido de utilizar los recursos humanos y materiales que se tienen a la mano para crear una obra con un profundo sentido social y humano; todo esto de la mano de personajes como Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Nada menos que “cinco reyes sin reino”.

A partir de un reparto de actores no profesionales, Mora va desarrollando una historia íntima y potente en clave road movie, donde va develando las injusticias de una Latinoamérica herida por el neoliberalismo, la burocracia y la corrupción. Un aspecto muy interesante de este filme es su sentido onírico y de invisibilidad, algo que se refleja perfectamente tanto en los opresores como en los oprimidos; los primeros con una omnipresencia a partir de corporaciones multinacionales, los segundos gracias a su condición como marginados. En en parte debido a esto que Los reyes del mundo ha recibido palmas a nivel mundial desde su estreno, incluida la Concha de Oro, en San Sebastián.

Tras darle forma a Los reyes del mundo (una co producción entre Colombia, Francia, Luxemburgo, México y Noruega), “aparecieron preguntas que siempre me he hecho sobre la violencia amarrada a la posesión de la tierra. El punto neurálgico del conflicto en Colombia“, comenta la misma directora. En ese rol, el profundo espíritu latinoamericano del trabajo se ve reflejado en la historia con la música de Los Prisioneros y su emblemático tema “Tren al Sur”, que se vuelve parte fundamental en la película. “La idea de cinco chicos de la calle cuyo deseo máximo es reclamar un lugar en el mundo donde ser libres, me parecía una sublime manera de narrar la historia de violencia ligada a la tenencia de tierras”, prosigue en ese mismo camino Laura.

Es así como Ciudad Lunar y La Selva Cine presentan Los reyes del mundo (Iris Productions, Tu Vas Voir, Talipop Studio, Merfilms; con el apoyo de Caracol Televisión, Dago García Producciones y Exile Content), una película donde reclamar la tierra se transforma en un “acto político, rebelde, honesto”, según Laura Mora. La historia se exhibe actualmente en la Cineteca Nacional así como en Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía Loreto y Cinema Underground Paradise, hablando de la de la Ciudad de México; aunque también se proyecta en Toluca (Cineteca Mexiquense), Naucalpan (Film Club Café), Guadalajara (Cineteca FICG), Xalapa (Cinema Nahual), San Miguel de Allende (Compartimiento Cinematográfico), Tepic (Nayar Lab Cinema), Monterrey (Cineteca Nuevo León) y Mérida (Salón Gallos).

Una gran oportunidad para ver una de las películas más importantes del cine latinomericano de este año.