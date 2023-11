Bad Bunny combina el terror y el reggaetón en “Baticano”

En una oscura y nostálgica transformación, Bad Bunny se convierte en Nosferatu en su nuevo videoclip “Baticano”. El video en blanco y negro, no solo revela la versatilidad del artista, sino que también rinde homenaje a clásicos del cine de terror, desde Psicosis hasta Frankenstein.

La sorpresa no termina ahí. Benito, ha reclutado al famoso actor Steve Buscemi para interpretar el papel de Mad Doctor en esta gran producción cinematográfica musical. Una elección que ha sido aplaudida por los fanáticos, destacando la calidad visual del video y el ingenio al combinar música y cine.

El lanzamiento del video en Halloween no podría haber sido más estratégico. Fans y críticos por igual elogiaron la habilidad del artista para fusionar elementos del cine de terror con su distintivo estilo reguetonero. Comentarios como “Bad Bunny haciendo referencia a Nosferatu y al expresionismo alemán del año 20 en su ultimo video”, demuestran la apreciación de los fanáticos por la creatividad y el gusto del artista.

¿Qué dice la canción “Baticano” de Bad Bunny?

En una letra que desafía la convención, Bad Bunny aborda temas que van desde el placer hasta la crítica social. “Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana”, canta Benito, desafiando las expectativas y defendiendo su estilo único.

El video también destaca la dualidad entre la fama y la lucha interna. Mientras el artista celebra el éxito en la industria de la música, también revela la presión invisible de representar una imagen alegre y divertida. “Es casi como si tuviera esta pistola invisible metafórica en mi cabeza para vender este programa porque es alegre y divertido”, confiesa Benito en su lírica.