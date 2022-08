“Ya digan que le debo a este maldito fantasma/ Que me sigue a todos lados, ya estoy cansado/ Nunca nos tocó el trofeo, nunca el medallón dorado”, es lo que suelta Lngsht en “Lluvia” y suena lapidario y certero… no siempre se puede plantar la sonrisa impostada de los optimistas y hay que reconocer cuando lo que se quiere repetir con mucho coraje: “Todo va a estar mal”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se necesita valor para enfrentar a la cara a la derrota, revisar lo que uno ha sido y soltarle unas rimas: “El knockout duele más con tu nombre en la marquesina/ Se apagan los focos ¿Quiénes quedan en tu esquina?/ Tu nombre en cartulina hecho bola en ese charco/ En la foto to’a empolvada solo existe por el marco”.

Emparentada estrechamente con “La marcha de los tristes”, en la que soltó su frase devenida en consigna del propio rapero de Quintana Roo y todos sus seguidores: “Todo va a estar bien”; acá de lo que se trata es de manejar la sensación contraria y plasmar que el fracaso está tocando la puerta: “Y quiero hundirme en esta barra cuál Titanic/ Un par de icebergs en mi vaso sirvame otro Gin & Tonic/ Pa’ mi depresión, la verdad no sé qué toma/ Además de mi ilusión, mi fe, lo que me hacía persona”.

“Lluvia” comienza siendo llevada por un piano y luego recibe a una batería en toda ley… se trata del sonido orgánico de una canción que desliza en el fondo a unas cuerdas. Nótese la gran capacidad de Lngsht acompañado por músicos y no sólo por los beats de un DJ -todo crece exponencialmente-. En lo musical, simplemente impecable y hace esperar lo mejor de su próximo álbum, Buenos Adultos.

Ha dado con una letra apesadumbrada, sincera y en la que entrevera detalles muy personales y extraídos totalmente de la vida real: “Mi padre me enseñó a no rendirme por la gloria/ Lo he desobedecido desde que inicio la historia/ Esta euforia artificial va con dedicatoria viejo/ Brindo a tu memoria hasta perder la memoria”.

Cierra con un coro magnifico y con voces femeninas que sintetiza la reacción ante todos los problemas y las dificultades acumuladas: “Ya no se qué hacer”. ¡Un rolón!

Lngsht estará actuando en vivo el 29 de octubre en el Auditorio BB de la Ciudad de México; Los boletos ya se encuentran a la venta.

