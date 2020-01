Las sorpresas en este primer mes del año no paran y ahora, una de las que más han llamado la atención es sobre una quinta película de Lethal Weapon (Arma Mortal) la cual contaría con su elenco original.

Según el supuesto productor de Lethal Weapon 5, Dan Lin comentó que Mel Gibson y Danny Glover estarían de regreso en la quinta entrega de la saga, la cual sería dirigida por Richard Donner. Los cuales estarían trabajando ya en conjunto para llevar a cabo esta nueva película.

Esto surgió durante una conversación que tuvo Lin con The Hollywood Reporter en donde entre preguntas sobre su última película, “Two Popes”. El productor se refirió a esta quinta entrega, revelando que ya está trabajando en Lethal Weapon 5.

Después de haber sido parte de la primera entrega de la película la cual se estrenó en 1987, esta quinta parte podría llegar a los cines en algún punto de los años próximos. Lo mejor de todo, es que contaría con su elenco original, y el director sería Richard Donner.

“Estamos tratando de hacer la última entrega de de Arma Mortal”, señaló Lin. “Y Dick Donner regresará. El elenco original regresará. Y es simplemente increíble. La historia en sí es muy personal para él. Mel (Gibson) y Danny (Glover) están listos para comenzar, así que se trata del guión”.

Como seguramente ya sabrás, hace 20 años se estrenó la última película de esta gran saga. Seguramente muchos de los fans de estas películas al igual que nosotros, queremos ver un poco más de los detectives los detectives Martin Riggs y Roger Murtaugh. Aunque como dijo Lin, tendremos que esperar un poco ya que el guión aún no está listo.

Esta no es la primera vez que se revela algo sobre esta saga, hace unos años, Shane Black, el guionista que creó la franquicia, contó que tenía una idea para llevar esta película a Nueva York en medio de una terrible tormenta.

“Escribí un tratamiento de 62 páginas con mi amigo Chuck para Arma Mortal 5 que habría sido, creo, una muy buena película”, dijo Black.

“Era interesante. Esencialmente eran un viejo Riggs y un viejo Murtaugh en la ciudad de Nueva York durante la peor tormenta de nieve en la historia de la costa este, luchando contra un equipo de expertos Blackwater de Afganistán que están contrabandeando antigüedades”, explicó. “Y teníamos un personaje joven que realmente era su contrapunto”.

“Pero no quería hacer lo que la gente hace cuando intentan hacer la transición, es decir, poner a los dos chicos mayores en la película, ¡pero realmente se trata de su hijo! A la mierda eso, si van a estar en la película, estarán en la película, no me importa la edad que tengan”.

Tendremos que esperar para saber cuál será la trama que potenciará esta nueva película.