‘Agatha: Coven of chaos’ será la segunda temporada de ‘WandaVision’

La actriz Debra Jo Rupp, conocida por su papel como Kitty Forman en That ‘70s show, ha revelado que Agatha: Coven of chaos llegará a Marvel como un tipo de continuación de WandaVision. Originalmente la serie fue anunciada como un spin-off del show protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, el cual se enfocará en la historia de Agatha Harkness.

“Para Marvel, es la segunda temporada de WandaVision. Es muy parecida a American Horror Story, donde cada temporada es algo completamente nuevo”, comentó Debra Ro Jupp, quien está a bordo del proyecto para interpretar de nuevo a Sharon David, una residente de Westview, New Jersey que dio vida a Mrs. Hart en una sitcom ficcional de WandaVision.

“Me sorprendió cuando me llamaron, porque realmente pensé que eso sería todo, y estaba bien con ello. Pero cuando me llamaron, me emocioné mucho porque es un personaje que no suelo interpretar. Va a ser muy divertido”, agregó la actriz.

Agatha: Coven of chaos también contará con las actuaciones de Kathryn Hahn y Patti LuPone. El rodaje de la serie arrancó a inicios de este año y aunque aún no tiene fecha de estreno oficial, se espera que llegue a Disney Plus en algún punto de 2024.