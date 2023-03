Lázaro Cristóbal Comala: gloria y penuria de un artista independiente en la carretera

El pasado 24 de febrero, Lázaro Cristóbal Comala se presentó en el Foro Alternativo de Querétaro, un sitio pequeño que registró un lleno dada su capacidad y por el que cobraron 100 pesos la entrada; el toquín resultó un éxito, pero se repitió una historia demasiado frecuente en el rock mexicano: no le pagaron un centavo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Actualmente, el músico no tiene otro trabajo más que su carrera artística y ello es muy meritorio en estos tiempos, por lo que resulta cuando menos una canallada que lo dejen colgado. El artista oriundo de Durango se vio en la necesidad de publicar el día de ayer (13 de marzo) un comunicado que se difundió en redes sociales mediante el apoyo de la gente. ¿El resultado? Ese mismo día recibió el depósito correspondiente tras de recurrir a una estrategia penosa pero efectiva.

Pero la vida On the road continuó y el domingo 5 de marzo se presentó en Pachuca, en una gira que lo llevó por la Ciudad de México y Puebla, entre otras ciudades; se trató de una noche memorable en compañía de Iván García y por la que fue remunerado conforme a lo conveniente.

El caso es que por una problema de edición en una crónica periodística no pude publicar completa la parte final de un texto escrito sobre su pasado por Tuzolandia y que no pretende sino subrayar que no todo es funesto en la vida de un artista independiente.

Aquel texto refería la emoción de un concierto en formato acústico que siempre llevaremos en la memoria quienes estuvimos presente en Ciudad Paste y en el que estuvo acompañado del poblano Iván García -cada vez más en plan de Johnny Cash del altiplano mexicano-:

“Se trata de una figura huidiza y esquiva que se encarga de todos los aspectos de su carrera y que ha recibido la aclamación de los medios especializados de auténtica probidad y que ahora pasó por la Glotonería Kawai (en la calle de Margarita Michelena, ubicada entre el Río de las Avenidas y la colonia Palmitas) gracias al impulso beatnik de Jaime Acosta “Skoz” y su pareja Maricela Cervantes -los organizadores-.

En su paso por Pachuca –el pasado domingo 5 de marzo-, Lázaro se centró en la presentación sin banda completa de Belmont (Pedro y el Lobo Records), el cuarto álbum de su trayectoria y al que he nombrado el mejor del 2022 para Hispanoamérica en mi recuento para la revista Marvin y que también sería incluido en el de La Banda Elástica (portal estadounidense) y que tampoco apareció por azares del destino.

Belmont se compone de 19 canciones en las que emana el arte de cancionar la derrota y los vacíos existenciales como sólo muy pocos pueden hacerlo… de Palito Ortega a Cioran pasando por Roberto Carlos y Atahualpa Yupanqui. Una cumbre del dolor musicalizado en un disco doble que lleva el nombre del bar favorito del compositor oriundo de Durango.

Es así como Daniel Azdar saca los réditos máximos de las enseñanzas de Dylan, Leonard Cohen y Nacho Vegas y las lleva hasta su polvoso y ajado territorio para agregarle ese dejo poético tan suyo y que requiere de ser bebido en las rocas y sin hacer gestos… ahí están tragos tan venenosos como “Gin”, “La inundación de 1905”, “El diablo ha hecho más por mí que dios” y “Un Manhattan”: “Estoy hecho/ De todo lo que mi padre no pudo lograr/ De todo lo que mi madre nos juró que estuvo mal/ Estoy hecho de cristianos pendejos”.

Una prueba irrefutable que el folk amplía sus afluentes ya sea desde el rock o la música vernácula mexicana. Devastador y sabio a partes iguales de parte de un Santo bebedor que vaga de Singapur a tu corazón.

Lázaro Cristóbal Comala e Iván García nos dejaron en estado de gracia”.

