Laurence-Anne: “Tenemos pendiente la paridad de género en los festivales”

Ecléctica e inquieta, la canadiense vuelve a visitar nuestro país como parte de la gira de su tercer disco, Oniromancie, con el cual confirma su calidad como creadora de un mundo personal y auténtico. Sentada en una banca de la Ciudad de México y con la amabilidad que le caracteriza, platicamos con Laurence-Anne sobre el rumbo que ha tomado su último trabajo y el lanzamiento de su tercer sencillo, “Vitesse”.

¿Cómo ha sido la vida de tu nuevo disco a unos meses de haberlo lanzado?

Siento que es una nueva página, mucha gente me ha dicho que es un disco más profundo. Creo que mi otros discos también tenían profundidad, pero éste parece tener el poder de absorberte más.

Ahora que lo escuchas, a un tiempo de haberlo grabado, ¿te gusta cómo quedó o le cambiarías algo?

Estoy contenta con tal y como está. Fue un disco que llevó mucho tiempo hacer, casi dos años. Fue muy diferente a los otros, que los grabé en dos semanas. A aquellos tampoco les cambiaría nada, porque son el reflejo del momento en que los hice, es algo que debo aceptar, como la vida misma, porque hacemos cosas en cierto momento y ya no podemos moverles nada.

¿Una vez que terminas un disco ya estás pensando en el siguiente?

En otro momento te hubiera dicho que sí, porque así funcionaba. Ahora estoy muy enfocada en este disco, lo estoy viviendo completamente. Creo que con él empecé hacer las cosas de manera diferente.

¿Sientes que Oniromancie puede darle un giro a tu carrera?

Sí, tengo esa impresión, pero sé que hay que esperar, ver cómo funciona la gira, cosas que uno no controla.

Acabas de lanzar el video “Vitesse”, el tercer sencillo del disco. ¿Cómo surgió el concepto de hacerlo en un rodeo?

La canción describe una pesadilla, y justamente la letra habla de cómo salir de esa situación. En el video trato de describir cómo todo está cambiando, que no entiendo lo que está pasando. En la historia hay una desesperación por encontrar la salida.

¿Por qué usaste el elemento de la cicatriz en el video?

En los sueños no puedes controlar tu apariencia. Por ejemplo, yo he soñado que estoy en un escenario sin ropa. La cicatriz es una forma de transmitir esa emoción. Una de las razones de grabar el video en un rodeo fue que es un lugar ajeno a mí. De hecho la gente nos miraba con mucha extrañeza, y eso me hizo sentir muy incómoda. Al final esa sensación ayudó a darle más realismo.

Con “Vitesse” logras combinar muy bien el pop con tonalidades más oscuras, pero en el disco también incluyes cosas más folk y hasta tribales. ¿Cómo llegaste a esa combinación de elementos?

Me gustan muchos géneros distintos en la música, y tengo problemas para quedarme en uno solo. Al final, termino mezclando todo.

Es un disco muy libre y tengo la percepción de que no te preocupa tener un súper hit.

Nunca ha sido mi intención y tampoco es algo que quiera hacer. Sin embargo, para mí es muy importante que las canciones sean memorables. Por eso pongo especial atención a los coros, me gusta que se queden en la mente de las personas.

Estamos en marzo, un mes muy importante para las luchas de las mujeres. Desde tu lugar, ¿qué crees que debería cambiar?

Creo que la paridad de género en los carteles de los festivales es un pendiente que tenemos todavía. Al menos en Quebec es algo que yo noto. Y me gustaría que nos dieran más espacios. No quiere decir que no haya propuestas de mujeres, de hecho hay más que antes. Ha sido una lucha constante, el hecho de tener referentes femeninas que inspiren a las demás. Eso es algo que a mí me gustaría que pasara con mi música, que las niñas y adolescentes la vean como inspiración.

*También te puede interesar: Will Butler + Sister Squares: “Queremos acercarnos al Bowie de los 70’s”