Lael Neale regresa con su minimalismo a la Velvet Underground

La cantante de ojos claros originaria de Virgina, Lael Neale nos sorprendió esta mañana con el anuncio de su segundo álbum bajo el cobijo de la discográfica Sub Pop, quienes estrenaron el sencillo de avance “I am the river”.

Hace apenas 2 años que Lael Neal debutó en Sub Pop con el álbum Acquainted With Night, un disco que recibió grandes elogios a nivel global, pero que lamentablemente una pandemia no dejó prosperar adecuadamente, pese a sus sorprendentes sencillos “Every Star Shivers in the Dark” y “For no One for Now”.

En abril de 2020, Lael se mudó de Los Ángeles a la granja de su familia en la zona rural de Virginia. Mirando el mundo desde la distancia y sincronizándose con sus propios ritmos, escribió y grabó de manera constante durante dos años de ensueño, impulsada por la necesidad de poner orden en el caos. Forjado en aislamiento, Star Eaters Delight es un vehículo para regresar, no solo a la civilización, sino también a la celebración. Ella explica: “Los silencios ininterrumpidos en la granja me obligaron a romperlos con sonido. Este álbum suena más fuerte y más exterior, es una llamada al mundo”.



El tema que abre el álbum, “I Am The River”, derrite el hielo con una explosión dinámica de trascendental pop minimalista que, si mirásemos al árbol genealógico de la música moderna, claramente desciende de la rama de la Velvet, como se puede observar en el video oficial autodirigido de “I Am The River”.

“Lael siempre me dice que toque menos notas”, dice Guy Blakeslee productor y pareja de la cantante, cuyos arreglos sobrios pero cinematográficos crean un espacio ambiental en el que la voz clara y sin afectación de Neale puede explorar temas familiares de una manera inesperada. Sutiles pero potentes referencias a Shakespeare, Emerson y la Biblia (que ella no ha leído) se mezclan con reflexiones profundamente personales y toques de humor irónico, siempre más optimista que cínico.



Lael Neale también ha compartido su gira internacional para 2023 para presentar Star Eaters Delight, que comienza el 22 de abril en Los Ángeles en Permanent Records Roadhouse y actualmente se extiende hasta el 27 de mayo en Gotemburgo, Suecia. Para la gira estadounidense, la gira hará paradas en Washington, Austin, Nashville, Tucson, Nueva York, Northampton y Filadelfia. Las entradas para estos espectáculos ya están a la venta.

Star Eaters Delight ya está disponible para reservar en la tienda en línea de Sub Pop.