Lael Neale regresa con su nuevo y seductor Star Eaters Delight, que estará disponible en CD/LP/CS/DSP el 21 de abril de 2023 en todo el mundo a través de Sub Pop. El álbum, que presenta temas destacados como “I Am The River”, “In Verona”, “Must Be Tears” y “Faster Than The Medicine”, fue escrito por Neale, con arreglos y producción de Guy Blakeslee. Las grabaciones se realizaron en casete en Virginia y fueron masterizadas por Chris Coady en Los Ángeles.