Luego de finalizar una gira extensiva por los Estados Unidos abriendo para Snail Mail, SASAMI, regresa con un nuevo sencillo, “Take Care”. La cantante y multi instrumentista de Los Angeles también presentó “Free”; a modo de Lado A de un 7” digital. “Free” es una nueva versión que cuenta con la presencia de Tim Presley, White Fence y Devendra Barnhart.

Este tema apareció originalmente en el álbum debut homónimo de SASAMI, el cual fue lanzado en marzo de 2019. Un larga duración con diez canciones melódicas que la posicionaron como un gran talento nuevo. SASAMI se encuentra en México para presentarse en Departamento de la CDMX. Previo a su show, platicamos con ella.

Tu sencillo “Free” cuenta con la colaboración Devendra Banhart. ¿Cómo lo involucraste?

Me hice fanática de su estilo de canto. Creo que es divertido cuando las bandas de chicos siempre dicen: “Necesito armonías femeninas en este tema”. Así que quería cambiar el guión y tomar un cantante masculino exitoso y hacerlo cantar algo realmente simple. Es una especie de viaje de poder. Sólo estoy bromeando. Él es un gran amigo y sólo quería venir a cantar. Tenía muchos amigos tocando en el disco. Utilizo la voz como un instrumento, así que pensé que también vendrían amigos a cantar.

Esa canción parece más vulnerable que las otras canciones que has lanzado hasta ahora. ¿Se trata de algo en particular?

Es muy divertida porque siento que en la mayoría de mis canciones, las letras son más o menos iguales, son bastante vulnerables y emo. Pero debido a que son canciones rápidas como el shoegaze, es menos obvio. Si hicieras una versión de “Take care” que tuviera la misma vibra que “Free”, sonaría igual de cursi.

En SASAMI pareces incluir una colección de cartas que nunca enviaste a alguien. ¿Qué te hizo decidir presentar eso de una manera tan abierta, pero sigilosa? ¿Cómo te sentiste al transmitir esas emociones, a pesar de que no te dirigías necesariamente a las personas a la que estaban destinadas?

Creo que mis canciones son lo suficientemente vagas como para que las personas a las que se dirigen se enteren. Te da cierto poder expresar tus emociones con tanta franqueza, pero aún así sentirte seguro.

Tu música se escucha muy diferente a las cosas que hiciste anteriormente. ¿Cómo te sentiste estar ahora como solista, sólo como SASAMI?

No lo pensé mucho, sólo lo hice. Nunca fue pensado como un álbum de salida; sólo como un álbum de aproximación a los que siento.

¿Cuál es la historia detrás de una canción como “Pacify My Heart”?

Te encuentras, jodes, sientes, deseas nunca haberte conocido. Te enjuagas y repites.

¿Hay alguna canción en particular que consideras representa lo que querías que simbolizara SASAMI?

Todas destacan y todas apestan. Las amo a todas a su modo y cada una es también un recordatorio de los lugares en los que quiero crecer y mejorar. Hacer este disco fue la mejor experiencia de mi vida, así que no puedo separar mi propia experiencia de esa manera.

Trabajaste también con tu hermano en este álbum. ¿Cuéntame como fue trabajar con él y por qué los cacahuetes japoneses fueron importantes durante su proceso de trabajo?

Todos tienen su pequeña cosa que los mantiene en marcha, y para Joojoo, los cacahuetes japoneses y la cerveza; a veces eran sólo eso para mantener la moral en alto y ayudarnos. Me encantó trabajar con él. Joojoo es un genio y su banda, Froth, tiene un nuevo álbum; ¡escúchalo!

Me parece notable que hayas compuesto este álbum mientras estabas de gira.

Grabé partes básicas de guitarra y voz usando notas de voz en mi teléfono. Y luego comencé a construir los arreglos en GarageBand en mi iPad mientras estaba en la camioneta. Todos mis demos suenan muy mal porque son versiones MIDI extrañas de las canciones. Es muy malo. Las bandas geniales tienen demos geniales de cuatro pistas. Y las mías son vergonzosas demostraciones de iPad que nadie escuchará jamás. Sin embargo, creo que mucha gente hace eso, especialmente si llegas al punto en que estás tanto tiempo de gira, que no sales de fiesta y estás mucho más sobria.

Componer e interpretar tu propia música es mucho más personal que ser parte de una banda. ¿Qué tanto significó un desafío para ti?

Es como si estuvieras practicando la construcción de algo de madera y de repente, finalmente reúnes todas las habilidades para hacer un mueble. Te da la confianza para seguir haciéndolo porque te has demostrado a ti mismo que eres capaz de hacer algo. Siempre supe que haría música, simplemente no me di cuenta que haría en un álbum. Así que ahora que hice un álbum, probablemente pueda hacer otro.

Has tocado música de otras personas y con diferentes proyectos a lo largo de los años. ¿Cómo fue para iniciarte como solista?

Incluso como hace cinco años, nunca hubiera imaginado que estaría tocando sola. ¡De ninguna manera! Quiero decir, acabo de empezar a tocar la guitarra en los últimos cinco o diez años. Estudié corno francés. Ni siquiera estudié canto. Nunca había escrito una canción hasta hace dos años. “Morning Comes” fue la primera canción que escribí. No estaba buscando una carrera en solitario. Escribí un montón de canciones y luego las grabé. Y yo estaba como, “¡Diablos! Tengo muchas deudas. Debería firmar con una disquera”.

Después de estar tan inmersa en el estudio de la música, ¿cómo llegaste al punto donde no pensabas demasiado?

Le debo mucho de ese crecimiento a mi tiempo en Cherry Glazerr. Improvisamos y experimentamos mucho como banda, y me ayudó a llegar a un lugar donde no me importaba una mierda.

¿Qué tan catártico te ha resultado ser tan abierta y franca con representaciones crudas de tu vida personal?

Definitivamente. Tomó mucha práctica y crecimiento llegar a un punto donde pude conocerme lo suficientemente bien como para no importarme lo que piensen los demás.

¿Qué acostumbras hacer mientras no estás inmersa en la música ?

Usualmente voy a la playa. Me gusta mirar los pequeños cangrejos en las rocas. No hace mucho pasé un tiempo en un par de ríos en Vermont, y eso me gusta mucho. Soy un signo de agua.

Finalmente, ¿qué sigue ahora para ti?

Estoy emocionada de trabajar en algunas percusiones programadas y experimentar un poco con mi rango y flexibilidad vocal. Además, muchas más giras, ¡ja, ja, ja!