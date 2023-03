La historia de KISS llegará al grande del streaming

Luego de que en 2021 se hablara sobre una posible biopic de KISS dirigida por Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales), el manager de la banda, Doc McGhee, hizo oficial el anuncio durante una reciente entrevista para The Rock Experience With Mike Brunn. Según explicó, el filme ya está en proceso con el apoyo del servicio de streaming y se espera que su estreno se lleve a cabo el próximo año.

“Creo que es una mirada muy interesante a la formación de KISS, la mentalidad que hubo detrás de su creación y cómo la presión social en la que todos estaban en los años 60 y 70 dejó que algo como KISS pudiera estar a la vanguardia. Así que es muy interesante, y creo que es una película bien escrita. Nuestro socio en este momento es Netflix. Será un estreno en cines, luego en la plataforma”, dijo Doc McGhee.

Aún no se revela quienes serán los que interpreten a los cuatro miembros originales del grupo. Pero el cantante y guitarrista Paul Stanley le dijo a la anfitriona del Download Festival, Kylie Olsson: “Para que el casting sea preciso en términos de edad, estamos buscando actores en sus primeros 20 años de edad. Honestamente, no conozco a muchos actores en sus 20’s”.

“Cuando a la gente le hacen este tipo de preguntas, dicen ‘oh, Brad Pitt’, o este o aquel. Bueno, esos tipos tienen entre 50 y 60 años de edad, así que estás hablando de otra generación. Y soy el primero en decir que no estoy al tanto de muchos de ellos”, agregó.

Esperamos pronto tener más detalles al respecto.