Paul Stanley tuvo una entrevista donde ofreció una declaración diciendo que no ve ningún motivo por el cual KISS volviera a lanzar nueva música una vez que su tour de despedida llegue a su fin.

KISS publico su último disco en el 2012 y desde entonces ninguna nueva canción ha sido publicada; en cambio Paul ha confesado estar más enfocado en lanzar el disco debut de su proyecto alterno Soul Station, y dice que es poco probable que los fanáticos de KISS escuchen algo de la banda antes de que su gira “End Of The Road” llegue a su fin.

En la entrevista con USA Today el artista dijo lo siguiente: “Realmente no veo una razón para ello, para ser honesto. En su mayor parte, cuando las bandas clásicas lanzan nuevos álbumes, se miran y escuchan y se desechan porque no tienen la seriedad, no tienen la edad que viene con algo que es una cápsula del tiempo o un ser. apegado a un cierto período de tu vida “,

“Así que me resulta extraño que la gente siempre quiera que hagas un nuevo álbum, pero luego dicen: ‘Eso es genial. Ahora toca tus hits “. Honestamente, en este punto, no hay una recompensa real en ello. Hay muchas más recompensas al cambiar de carril, todavía sigo adelante “.

“Pero en términos de grabar más material de KISS, pienso, ‘¿Por qué?’ Pensé que ‘Modern Day Delilah’ o ‘Hell Or Hallelujah’ eran tan buenos como cualquier cosa que haya escrito y tan buenos como cualquier cosa que grabemos, pero comprensiblemente, es como vino nuevo. Simplemente no ha envejecido. Así que prefiero no intentar rodar una piedra colina arriba”.

