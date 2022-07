Kelis, reconocida por el hit de 2003 “Milkshake”, ha acusado a Beyoncé de plagio, aunque su golpe más fuerte fue contra Pharrell Williams y su compañero de The Neptunes, Chad Hugo.

El día de hoy Beyoncé hizo su triunfal regreso a la industria musical con Renaissance. Sin embargo, y a pesar de las buenas críticas que ha recibido por este álbum, la cantante se encuentra en medio de una polémica por incluir un sample de “Get Along with Wou” de Kelis, quien recientemente compartió un par de videos donde la señala “por robo” y ataca directamente a los productores que trabajaron con ella en “ENERGY”, el tema de Beyoncé en cuestión.

“Mi verdadero problema no es sólo con Beyoncé”, dijo Kelis, explicando que todo fue “estúpido e irrespetuoso” y que hubiera querido que la gente de la súper estrella se comunicara con ella antes de incluir el sample. “El problema real es con personas como Pharrell y Chad”, agregó antes de asegurar que estaba “sorprendida de que él [Chad] pudiera mantener la cara en alto”.

Tras esto, la cantante llamó a Pharrell como alguien “mezquino” y “pasivo agresivo”, alegando que esto fue un “golpe directo”. Recordemos que Kelis y los productores de The Neptunes produjeron sus dos primeros discos, pero tiempo después la situación acabó muy mal, cuando la cantante los acusó de haberla engañado para que no ganara dinero con estos proyectos.

Si bien en los videos Kelis recalca que no está en contra de Beyoncé, al final la critica por hablar del empoderamiento femenino y no ayudar a las mujeres en la vida real: “Luego tenemos a Beyoncé, quien, como dije, por la decencia humana, el arte y las mujeres, todas esas cosas sobre las que canta, el empoderamiento y demás… no debería de hablar, sino hacerlo ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que todo este empoderamiento femenino sólo cuenta si realmente lo haces, si realmente lo estás viviendo y caminando por el camino”.

La cantante concluye diciendo que está harta de los abusadores y mafiosos en la industria musical y que no se detendrá hasta obtener justicia.

Aunque el sample original al que se refiere Kelis es difícil de reconocer en “ENERGY” del Renaissance de Beyoncé, aquí en la redacción recordamos otro tema curiosamente titulado “Copy Cat” en el que Kelis colaboró junto con el producto de dubstep británico, Skream, hace ya nueve años. Y para nuestra sorpresa descubrimos que al contrario de “Get Along with You”, “Copy Cat” claramente tiene una melodía muy similar a la de “ENERGY”, que por cierto, nadie ha señalado aún más que Marvin.

A continuación te dejamos dicha colaboración:

Foro de portada tomada del Facebook de los artistas