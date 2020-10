Keith Richards está de estreno con el nuevo video de su clásico de 1992 “Hate It When You Leave”.

La canción se deriva de su segundo álbum solista aclamado por la crítica, Main Offender. El clip está dirigido por Jacques Naudé, y retrata que lo más bello de la vida viene de lo simple. Además, rinde homenaje a las personas y los lugares que uno ama, especialmente en un momento en que la familia, los amigos y los amantes están lejos.

Naudé (yerno de Keith), capturó con su cámara a estadounidenses comunes y corrientes en todas las etapas de la vida, desde un hombre cortando el césped hasta un niño que aprende a tocar la batería y niñas en una práctica de porristas. Cerca del final, vemos a Keith sentado en un jardín con flores recién cortadas.

“¡’Hate It When You Leave’ es algo para tus oídos, ojos y corazón!”, comentó Richards sobre el nuevo videoclip a la revista Rolling Stone que estrenó el video en exclusiva esta mañana

Este nuevo videoclip celebra el lanzamiento exclusivo en vinilo el próximo 24 de octubre (Record Store Day). Este single en vinilo rojo de 7” incluye, además de “Hate It When You Leave”, la rareza “Key To The Highway que solo se lanzó en la versión japonesa del álbum Main Offender.

Por otra parte, el próximo 13 de noviembre será el lanzamiento mundial de Keith Richards And The X-Pensive Winos Live At The Hollywood Palladium, que estará disponible como Súper Deluxe Box Set, CD remasterizado, 2 LP 180g remasterizado, 2 LP de 180g edición limitada en rojo y Digital.