En la serie, esta canción es utilizada para salvar a un personaje de un villano llamado Vecna, que puede controlar las mentes de las personas y matarlas. Los protagonistas descubren que al reproducir la canción favorita de una persona, pueden sacarla de un trance y evitar que Vecna la mate. En el caso de Max, quien sufre de un trauma después de la muerte de su hermanastro Billy, “Running Up That Hill” la salva de una situación peligrosa.

Pero lo más interesante es que Winona Ryder, quien interpreta a Joyce Byers en la serie, ha sido una gran fan de Kate Bush durante años. En una entrevista con USA Today, Ryder reveló que ha estado mostrando su amor por la cantante en el set de Stranger Things, usando camisetas de Kate Bush.

“Estoy obsesionada con ella desde que era una niña”, dijo Winona a USA Today. “También, durante los últimos siete años, he estado dejando pistas en el set usando mis playeras de Kate Bush”.

Si eres fan de Stranger Things y aún no conoces a Kate Bush, definitivamente debes escuchar “Running Up That Hill”. Es un rolón. Y si ya la conoces, resulta interesante saber que ésta apareció en la serie gracias a la influencia de Winona Ryder.