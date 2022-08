La banda de Leicester siempre se caracterizó por una energía salvaje, por un instinto algo hooligan que precisamente convertía a Kasabian en una agrupación para los grandes conciertos, para llenar estadios y festivales. También es cierto que Sergio Pizzorno es el principal compositor, pero espero encontrar eco en quienes lamenten -como yo- la ausencia de Tom Meighan, un vocalista volcánico, un hombre algo extraviado.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A Meighan no le quedará de otra que cumplir con la ley -a estas alturas ya debió terminar-, pero se quedó sin Kasabian y el grupo también lo perdió. En lo que es ya el séptimo álbum quisieron correr riesgos extremos y se vincularon a la ciencia ficción: The Alchemist’s Euphoria es un trabajo casi conceptual y con una estructura más rebuscada, pero a la vez carente de la garra de antaño.

Incluyeron un par de interludios y una decena de canciones en las que hay un mayor peso de la electrónica, algo que ya existía en el pasado, pero más contenido; ahora desataron esa parte y luce en un tema como “T.U.E. (the ultraview effect)”, que tristemente me remonta en exceso a Muse, mientras que “SCRIPTVRE” tiene un efecto de nostalgia que nos hace acordar del Nu Metal y los mejores años de Linkin Park.

Algún otro colega apunta que encuentra a “CHEMICALS” “a medio camino entre The Strokes y los franceses Phoenix”; esta acumulación de referencias me lleva a anotar precisamente esa falta de personalidad de un álbum del que no podría decir que sea malo, sino que en su exceso de pretensión terminó confundido y saturado de elementos.

“ALYGATYR” contribuye grandemente a balancearlo porque ahí estaba una evolución lógica y potente para Kasabian; de haber tirado por allí encontraríamos a un disco más redondo. Siento que hoy día existe una competencia tremenda por ganar escuchas y más cuando las personas se solazan mejor en los sencillos; lo álbumes tienen el reto de ser sumamente contundentes para atraer a nuevos incondicionales.

The Alchemist’s Euphoria (Sony, 2022) está cargado de símbolos que le dan complejidad… subsisten maneras de gran banda de escenarios grandes, pero algo se extraña, algo no cuadra. Ya veremos que dicen los fans de hueso colorado: ¿le dan su apoyo a Pizzorno o serán sinceros y dirán que se extraña a Tom Meighan? En términos estrictamente estéticos es un hueco muy difícil de llenar, eso que ni que.

