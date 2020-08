Kanye West compartió algunas imágenes en su cuenta de Twitter del regreso de su Sunday Service. El primero que hace físicamente desde que inició la pandemia y bajo la llamada nueva normalidad.

De acuerdo con el tuit que posteó hoy por la madrugada, el coro del Sunday Service llegó a presentarse a su rancho en Wyoming. Además de que confirmó que se apegaron estrictamente a las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de COVID-19:

Praise God 🙏🏾

We would like to thank our staff for making sure all Covid safety guidelines were followed today during Sunday Service at our West Mountains family ranch in Wyoming

We are beyond blessed to be able to share the love of Christ through worship #SUNDAYSERVICEISBACK pic.twitter.com/ou8hQVeNU3

— ye (@kanyewest) August 17, 2020