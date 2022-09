Quizá “No hay ley” se una a una larguísima lista de canciones de amor, pero Kali Uchis le ha puesto un toque electrónico que le da personalidad y apuntala su propuesta. Ya sabemos que la estadounidense de raíces colombianas se preocupa por dar con temas que se queden pegados y provoquen el flirteo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Recién habíamos escuchado a Kali Uchis hacer su versión de “Desafinado”, el clásico de Stan Getz y Joao Gilberto, un tema incluido en el soundtrack de la película Minions: The Rise of Gru; por allí también sonó “Blessing Me” un remix con Mura Masa, pero ahora se concentró en lo suyo.

En “No hay ley” hay que dejarse llevar por el bombo y una letra melosa, de la que la artista reveló sus intenciones: “significa que no hay leyes para amar. Se trata de estar con quien te hace feliz, y no escuches lo que nadie más tiene que decir al respecto, porque en primer lugar no es un asunto suyo”.

Kali Uchis contó que ya tenía listos los discos que serían los sucesores de Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) que llegó en el 2020, por lo que “No hay ley” es el primer adelanto formal de lo que será su nuevo repertorio… ya veremos si nos depara sorpresas, mientras tanto no hay que olvidar lo que ella cuenta: “Escribí esta canción sobre poner el amor por encima de todo”; hay conservarlo pues en ese lugar, mientras nos dejamos llevar por la cadencia de la canción.

