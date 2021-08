Lejanos se sienten aquellos años en los que Jungle hizo sus primeras apariciones en la escena musical bajo un concepto al puro estilo Daft Punk, con identidades misteriosas. Y aunque por la era digital en la que surgieron no pudieron mantenerlo así por mucho tiempo, en pleno 2021 continúan acentuando que más que una imagen, son música y de la buena.

Pese a que llevan ya casi una década convirtiendo la vida en una eterna fiesta, como colectivo o como dúo, sólo han publicado tres (y más que memorables) álbumes, siendo el más reciente Loving in stereo, estrenado hace unos días. La espera de tres años valió completamente la pena y este material sólo reafirmó lo que ya se venía viendo: que la esencia de Jungle es única y su música es un himno para las pistas de baile.

En tiempos en los que los shows en vivo y las discotecas representan un peligro, Jungle llegó para liberarnos la serotonina y, como lo señalan en nuestra Marvin #189, de la que son portada, recordarnos la importancia que tiene el baile en la vida del ser humano, ya sea solo o acompañado. Si bien nuestros deseos son estar moviendo el esqueleto en un concierto del dúo, tal y como lo hicimos en aquel Corona Capital de 2014, por ahora no tenemos más que acoplarnos a nuestra nueva realidad y encontrar distintas formas de hacerlo.

Es por eso que la banda ha puesto manos a la obra en conjunto con Twitch y Amazon Music para crear un evento que celebre el lanzamiento de Loving in stereo y a la vez, nos mantenga sanos y salvos. Así que ve apartando la fecha que este próximo 26 de agosto en punto de las 21:00 hrs (CDMX) se armará el pachangón virtual al ritmo de canciones como “Keep moving”, “Lifting you”, “All of the time” y “Talk about it” a través de las plataformas previamente mencionadas.

A los de Jungle nada los detiene y ni una pandemia es capaz de apagar la luz de su pista de baile… Sígueles el paso y adéntrate a su mundo con este evento virtual y nuestra Marvin #189, en la que encontrarás más de la locura que son estos dos londinenses y a la que no podrás resistirte. Consíguela dando click aquí.