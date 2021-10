Julian Casablancas hizo de las suyas y alborotó a todos los amantes del indie rock con una recreación de la mítica portada del disco debut de Arctic Monkeys.

No es un hecho aislado que al frontman de The Strokes le encanta utilizar su cuenta de Instagram con fines humorísticos y como una buena vía para compartir sus memes favoritos con su público. Sin embargo, su última publicación definitivamente ha sido la mejor porque lleva de por medio a la banda liderada por Alex Turner.

Resulta que el músico neoyorquino compartió un post en el que recrea la portada del Whatever people say I am, that’s what I’m not, disco con el que Arctic Monkeys despegó su carrera. En la imagen, Julian Casablancas aparece fumando un cigarrillo con la mirada dirigida hacia un costado y un letrero que dice “The Strokes”.

Pero por si esto fuera poco, el buen Julian Casablancas todavía escribió en la descripción “lol, siempre quise estar en Arctic Monkeys”, haciendo también un poco de referencia al verso de “Star treatment” en el que Alex Turner confiesa que siempre quiso ser uno de The Strokes.

La publicación de Julian causó revuelo principalmente entre los fans, pero Chris McClure, quien protagoniza la portada del disco de Arctic Monkeys, también celebró la publicación en su cuenta de Twitter. “Cualquiera que me conoce, sabe de mi amor por The Strokes. Así que ver a @Casablancas_J publicar una foto en la que finge ser yo es realmente una locura”, escribió.

Fotos de portada vía Instagram The Strokes / Instagram Arctic Monkeys.