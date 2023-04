José Manuel Aguilera refrenda disco “Como si fuera tolteca”

Yendo al cine solo es el primer y único disco que José Manuel Aguilera, líder de La Barranca, ha lanzado hasta el momento. Es una placa cuyo concepto fue hacer canciones pensando en géneros cinematográficos más que en construir el soundtrack para un filme imaginario. Es un álbum en su mayoría instrumental, lo que también es muy atípico en la trayectoria de un hombre que nos ha acostumbrado a su verbo y a las buenas canciones. El Club del Rock & Roll ha puesto en circulación una edición en vinyl (limitada a 300 copias), de esta producción frecuentemente soslayada cuando se habla del quehacer de La Barranca y su líder. A propósito de esa reedición que incluye un par de novedades, Marvin charló con José Manuel Aguilera.

¿Cómo fue regresar, luego de 20 años, a Yendo al cine solo?

Una vez hago un disco, nunca lo escucho, no me dan ganas de regresar a él por el tiempo que le invertí trabajando y escuchando. Porque todavía sientes, erróneamente, que tal vez podías haber mejorado tal o cual cosa. Ahora, cuando haces una reedición, como en mi caso, y te comprometes con ella, te metes a la remasterización, incluyes bonus tracks, rehaces la portada… regresar a él con una perspectiva ya de tanto tiempo, obligadamente te hace tener una mirada más amable con la cosa misma y con el que tú fuiste hace 20 años. Así es como escuché el disco y bajo esta premisa funciona, me sorprendió, el sonido es bastante atemporal.

Ahora que lo hemos promocionado, obviamente hay cierto público que se ha acercado a mí que cuando apareció tenían 2 o 4 años de edad, y nadie ha dicho que suena a viejo. Creo que desde su nacimiento era medio atemporal; por sus características de ser un disco instrumental, las ideas de producción de utilizar técnicas del hip hop más que del rock. Las piezas instrumentales y el uso de guitarras desde muchos ángulos, lo hace un disco que si lo pones ahorita suena bien y además la remasterización del audio me deja bastante satisfecho.

Mencionas que traerá cortes extras esta edición.

Sí, trae un bonus track, una versión para guitarra eléctrica, piano y batería que hicimos de un tema de Erik Satie, a una de sus “Gnossiennes”. El otro es una reversión de “Como si fuera tolteca” y simplemente hicimos un nuevo arreglo.

Luego de dos décadas, ¿no te dan ganas de hacer nuevamente un disco solista y prácticamente instrumental como Yendo al cine solo?

De pronto se me antoja, pero siento que en esa línea específica éste cumplió su cometido, hacer otro como parte dos sería repetirme. Me dan ganas porque el resultado, visto a la distancia, me gusta. Qué bueno que este disco existe. Si no lo hubiera hecho yo, ojalá otro lo hubiera hecho. Pero me tocó hacerlo y está padre. Parte del encanto de este disco es que es una cosa única y excepcional en todo el trabajo que yo he hecho.

Una vez mencionaste que te gustaría hacer tu música con orquesta sinfónica, ya lo hiciste en Fragor con banda sinfónica, ¿fue suficiente para aplacar esa sed de hacer algo con orquesta?

No. Lo de Fragor fue un experimento muy afortunado desde el punto de vista personal y tiene una sonoridad muy específica. Me gustaría usar una paleta orquestal, pero en una cosa nueva de La Barranca.

Evidentemente, hacer un sinfónico de La Barranca sería perderte el respeto a ti mismo. Ahora, la mitad de tu obra ya ha salido en vinyl, ¿el plan es continuar y editar Piedad ciudad, Providencia y El fluir?, ¿qué hay de El eclipse de la memoria cuya circulación fue muy parca?

El asunto de los viniles es que parte de su encanto es que me remonta a las épocas en las que yo los compraba y comprar uno era una odisea. Para mí representaba ir desde Santa Mónica, en Satélite, al Hip 70 de Insurgentes o de la Zona Rosa. Ahora estamos en otro milenio y en México la cosa sigue estando igual de difícil para conseguir los viniles. El que lo quiera tener va a tener que hacer un esfuerzo… pero Eclipse… lo hice con otro socio y quizá no le dimos la difusión adecuada.

Entre la niebla es de 2020, creo que ya debe haber algo nuevo de La Barranca en puerta…

Ya aprendí, y sobre todo después de la pandemia, que los planes son una ilusión que se puede venir abajo, pero tomando eso en cuenta, sí, me gustaría que este año hubiera algo nuevo.

Finalmente, otro asunto “pendiente” es un directo de La Barranca, ¿cuándo te vas a decidir a hacer uno?

Ya debería, ¿verdad? Lo traigo pendiente, no eres el primero que me lo dice, yo mismo lo pienso, pero por X o Y no lo hemos aterrizado. Incluso hay cosas grabadas que quizá podríamos usar, pero eso no está tan inmediato. Sí, habría que hacerlo.