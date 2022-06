Jimmy Eat World está de regreso con “Something loud”, su primer sencillo en tres años.

Según reveló el combo, está nueva canción nació de la emoción que hubo con el anuncio del When We Where Young, festival que se llevará a cabo en octubre de este año en Las Vegas y que reunirá a varias de las bandas que lideraron la “escena emo”. Por supuesto, Jimmy Eat World forma parte del cartel y esta situación significó un periodo de reflexión para su frontman Jim Adkins, tanto a nivel personal como profesional.

“Pensé que aproveché al máximo los primeros días de la banda, ahora me doy cuenta de que me perdí de algunas cosas. Tienes tanta prisa por superar los formidables años. Como si la unión de mierda llegara mágicamente cuando llegas a la edad que creías que eran los ‘adultos’. Sí, no funciona de esa manera. Pero tal vez lo que la edad y la experiencia revelan es que los momentos cruciales son difíciles de captar cuando estás en ellos”, explicó Adkins en un comunicado.

Vía Facebook Jimmy Eat World

Además, “Something loud” llegó acompañada de un videoclip dirigido por la misma agrupación y Austin Gavin. En él se ve a Jimmy Eat World en su estudio y en una de las escenas finales, se le rinde tributo a su difunto amigo Mike Gill.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas de streaming y a continuación puedes checar el video oficial:

