La noticia no está para ignorarse: los líderes de Pennywise y Lagwagon acaban de lanzar canciones lejos de sus legendarias agrupaciones, bajado decibeles, pasando a terrenos que rara vez exploran en conjunto.

TXT :: Joel Rodríguez Díaz

Todos los músicos cuentan con inquietudes propias, pretensiones que llegan a ser difíciles de explorar dentro de una banda con éxito y estilo establecido. El punk no es la excepción: Jim Lindberg (Pennywise) y Joey Cape (Lagwagon) presentan “The palm of your hand” (Epitaph Records, 2021) e “It could be real” (Fat Wreck Chords, 2021) respectivamente. Así, conocemos un lado poco explorado por el cantante de Pennywise y atestiguamos la consolidación de su similar en Lagwagon como compositor y solista. De paso, la pareja de canciones nos ayuda a aceptar la inevitable verdad sobre el envejecimiento, pues se trata de piezas alejadas de los pogos y moshpits usuales en los circuitos que suelen frecuentar sus artífices como frontmans.

Pero esto no quiere decir que dichas canciones sean aburridas o sosas. ¡No, no, no!, por el contrario. Lo cierto es que ambas cuentan con videos bastante similares en los que el humor juega un rol determinante. Otra certeza: estas canciones significan un acercamiento a nuevas audiencias para así probablemente sacarle una que otra sonrisa a los más rabiosos fans de las agrupaciones originales.

Joey Cape ha lanzado música en solitario bajo este formato desde hace años, mientras que Lindberg lo concreta por primera vez (si no contamos lo hecho con Black Pacific, durante su breve separación de Pennywise, entre 2009 y 2012). Para entender este paso en su carrera se sugiere ver el documental The other F word, de Andrea Blaugrund Nevins, en el que se aborda la paternidad dentro del punk y los motivos de Lindberg para abandonar a Pennywise debido a sus compromisos como padre de familia.

Con este trabajo -que promete ser un álbum completo-, Lindberg se suma a una larga lista de contemporáneos suyos que han editado canciones en solitario, como Trever Keith (Face to Face), el difunto Tony Sly (No Use for a Name), Russ Rankin (Good Riddance), Kris Roe (The Ataris) y el veterano Greg Graffin (Bad Religion).