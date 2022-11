Tras el estreno de Wednesday, Jenna Ortega compartió un par de secretos detrás de su actuación, incluyendo uno sobre su famosa escena de baile.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz -que interpreta a Wednesday Addams en la nueva adaptación de Tim Burton y Netflix, reveló que ella misma fue quien montó la coreografía que hace durante el Rave’N dance de la Nevermore Academy. Además, dijo las inspiraciones que tuvo para crear el ya viral baile.

Según dijo Jenna Ortega, la coreografía está inspirada en “Siouxsie Sioux, el Rich Man’s Frug de Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80”.

Sioux fue el cantante principal de Siouxsie and the Banshees, una banda de rock británica que fue una parte fundamental de la escena del rock gótico junto con grupos como The Cure, Joy Division y Bauhaus. Mientras tanto, Fosse coreografió una locura de baile llamada The Rich Man’s Frug en el musical Sweet Charity y Lisa Loring interpretó a Wednesday Addams en el programa original de la década de 1960, The Addams Family.

En cuanto a Lovich, se convirtió en una figura clave en la escena new wave con éxitos británicos como “Lucky Number”, “Say When” y “Bird Song”. Lavant es un actor francés conocido por sus propias secuencias de baile, con canciones como “Modern Love” de David Bowie y “The Rhythm of the Night” de Corona.