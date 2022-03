El músico de Akron, Ohio, K. Freund firma la obra de Hunter On The Wing, una travesía sónica por los vericuetos de los extraños paisajes musicales que esconden las maquinas, sentimientos no definidos salvo por la ciencia ficción pero que para Freund ya son compañía emocional.

El disco es tan drónico como orgánico por la presencia de pianos y trompetas perfectamente ensamblados con cantos digitales que nos demuestran que la sensibilidad de Freund.

El propio Freund define su trabajo de la siguiente manera:

Estaba tras algo tangible. Sonidos que podría rodar en la palma de su mano y considerar texturas diferentes, complejas y defectuosas. Siente el peso, tal vez incluso huélelos.

Este deseo es probablemente una reacción a la náusea disociativa de los constantes simulacros de estos inicios de la década de 2020. Como andar descalzo deliberadamente para sentirte conectado a tierra en un lugar real, como leí que hizo Andrea Needham cuando se enfrentó a cargos por desarmar un avión de combate.

Esta joya del jazz experimental está publicada en Last Resorts. Freund publicó su primer álbum en 2011, el trabajo Constant Comments.