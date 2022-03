JARV IS…, el nuevo proyecto de Jarvis Cocker, se dio a la tarea de crear el soundtrack de la serie This is going to hurt.

Este programa de televisión es uno de los que más ruido ha hecho en la BBC en los últimos meses, y era de imaginarse que Cocker y compañía estarían involucrados de una forma u otra. En ésta ocasión la agrupación se encargó de escribir e interpretar la banda sonora del show, disponible ya en todas las plataformas digitales.

De acuerdo con un comunicado, el soundtrack de This is going to hurt fue grabado por Drew Dungate-Smith en los Narcissus Studios, en Londres, a lo largo de 2021; la mayoría de las interpretaciones fueron tomadas en vivo con todos los integrantes de JARV IS… presentes, además que hubo momentos en los que se grabaron mientras veían las secuencias principales de la serie.

Cada episodio cuenta con al menos una canción escrita por Jarvis Cocker, quien desde una etapa temprana tuvo la oportunidad de leer los guiones y comenzar a crear los temas. En sí, la banda sonora es una exquisita mezcla de canciones y piezas instrumentales que complementan la historia de la serie.

Respecto a esto, la directora principal Lucy Forbes comentó: “Como uno de los letristas y compositores más finos de Inglaterra, no pudimos haber estado más entusiasmados de tener a Jarvis Cocker y su banda escribiendo las canciones y la música de This is going to hurt. Con su genio incisivo, su gran sentido de observación y su habilidad para escribir melodías conmovedoras, fue la opción perfecta”.

This is going to hurt se basa en el reconocido libro de memorias escrito por Adam Kay, en el que se representan las dificultades de la vida en el pabellón de ginecología y obstetricia. La serie estuvo dirigida por Forbes, a quien seguro reconocerás por shows como In my skin y The end of the f***ing world II.

