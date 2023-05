Japónica y el piano eléctrico de Cerati

Hay algo que un disco encierra y no es música. Historias. Del otro lado de la línea telefónica, el guitarrista de Japónica, Érick Morelos, me cuenta que cuando viajó a Buenos Aires para que Fabián Andrés González Amado produjera el disco de su banda, casi se va de espaldas. Quizá porque Fabián, al que se le conoce mejor por el nombre artístico Tweety González y su distinción como “el cuarto Soda Stereo”, lo llevó a los Estudios Unísono, propiedad de la familia de Gustavo Cerati. “Ahí estaban los amplis de Gustavo, era increíble”, me cuenta con el entusiasmo intacto.

TXT:: Arturo J Flores

Suban el piano, bajen el piano

Lo que el productor y tecladista aportó al disco que la agrupación mexicana lanzará cuando el verano suceda a la primera es —en palabras del guitarrista— la sensibilidad de un oído absoluto, una característica que pocos habitantes del planeta tierra comparten. “Es impresionante. Puede decir en qué nota está un sonido con solo escucharlo. Hubo un momento en que mientras tocábamos en la sala de grabación, Tweety paró todo y dijo: algo está vibrando. Pensamos que se trataría de un celular, pero él fue capaz de identificar la raíz de la vibración. Se trataba de un piano eléctrico Rhodes. El mismo con el que se grabó Comfort y música para volar”. Sí, el célebre MTV Unplugged que ni tan acústico fue y que Soda Stereo lanzó en 1996.

“Tweety hizo que sacaran el Rhodes del sitio y alguien le dijo: la última vez que este Rhodes de movió, fuiste tú el que pidió que lo hicieran’”, y resultó que había sucedido durante una de las sesiones de grabación del disco de Soda. Esa vez Tweety le contó a Morelos que la versión de “La ciudad de la furia” en la que Andrea Echeverri participa en las voces, comenzó como un jamming del grupo.

De Oaxaca a Veracruz, pasando por CDMX

La de Japónica es una historia atípica. Para empezar, porque la conforman dos familias y porque ninguno de sus integrantes comparte, ya no digamos el mismo código postal, sino ni siquiera un estado de la República. Érick radica en Veracruz y el es padre de Arick, el trompetista y tecladista que vive en Puebla. Los primos Alberto Baby y Kike Aránda residen en Huatulco, Oaxaca, y se dedican a la batería y el bajo, respectivamente. La cantante Fernanda Paz se comunica con ellos desde la CDMX.

La agrupación cuenta en su haber con EP de llamado Aire nuevo y una live session de 10 tracks, además de un disco más terminado que aún no tiene fecha de estreno pero fue producido por Poncho Toledo, ex bajista de La Lupita y Los Concorde, y que cuenta con una participación de Isma Salcedo, de Los Daniels. Eso de las colaboraciones se les da. A este disco de estudio, aún sin nombre, que se lanzará este 2023, lograron trepar a Dr. Shenka y Rubén Albarrán. Cada uno aportó su voz a un sencillo. En el caso del vocalista de Panteón Rococó, se trata de “Ojos negros”. La canción habla de un inmigrante haitiano y las pericipias que vive en México en su camino a Estados Unidos.

Un Tacvbo al ‘natural’

El cantante de Café Tacvba hizo lo propio con “Árbol”. Una canción con la que Érick asegura que hizo match, “porque habla de un ser humano visto desde la perspectiva de un árbol. Tiene todo el espíritu de Rubén”. Es sabido que el música es vegano y amante de la naturaleza. “A él no pude conocerlo en persona, grabó sus partes en Oaxaca y yo en ese momento no pude estar ahí pero coordinamos todo con una videollamada, pero es un tipazo”, dice Érick. La satisfacción se percibe incluso a través del teléfono.

Ese disco que Japónica planea viene con el sello de aprobación de la vieja escuela. No sólo por sus canciones, su rock de buena manufactura o las letras no desprovistas de conciencia social, sino porque además de su versión digital se maquilará en vinilo. Hay algo que los discos de antaño tenían además de música e historias: un booklet con fotografías. Este será su caso. Pero además, su guitarrista, compositor y productor podrá contarle a sus nietos que alguna vez vio al cuarto Soda ordenar que sacaran de la habitación el piano eléctrico de Cerati.