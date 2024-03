I Don´t Know How But They Found Me sorprende con ‘Gloom division’

Dallon Weekes es su nombre de pila, y es quien nos presenta su segundo álbum al hilo, Gloom division, un trabajo producido nada menos que por Dave Fridmann y que encuentra en “Downside” su cuarto single. I Don´t Know How But They Found Me es el apelativo bajo el cual Weekes se anuncia como artista, y deberías irlo guardando bien en tu memoria.

Y es que no es casualidad que el mencionado Fridmann (reconocido por su labor con bandas como Tame Impala, MGMT, The Flaming Lips o Mercury Rev) haya unido fuerzas con I Don´t Know How But They Found Me para darle forma a Gloom division, pues se trata de un disco distante de muros estéticos, que no teme asirse del pop más contagioso con tal de mantener ocupada la pista de baile.

I Don´t Know How But They Found Me / Gloom division / Concord Records, 2024

Registradas en los estudios Tarbox Road, del mismo Fridmann, así como en el estudio que se localiza en el sótano de Weekes, las doce canciones que Gloom division contiene hallarán eco gracias a una gira que buscará defenderlas en directo; el periplo arrancará en América para llegar a Europa y Reino Unido, con Benches y The Molotovs como actos teloneros.

Clávate en la propuesta de I Don´t Know How But They Found Me atendiendo el video de “Downside” que a continuación te dejamos; luego, corre a escuchar Gloom división completo.

