Jamie Lee Curtis tiene una petición para U2 y Coldplay

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, la recién nominada a los Oscar expresó su disgusto por los horarios que manejan ciertos eventos, principalmente los conciertos, y sugirió que debería haber una opción para quienes desean llegar a dormir temprano a casa. Además, aprovechando la oportunidad, lanzó directamente la petición a grandes bandas como U2 y Coldplay.

“Voy a decir esto ahora como una broma y una sugerencia: U2, haz una matiné. Coldplay: haz una matiné. ¿Qué tal un concierto al medio día, Coldplay? ¿Qué pasa con eso?”, dijo Jamie Lee Curtis durante su aparición en la alfombra roja de los Independent Spirit Awards el sábado.

Pero estos dos no fueron los únicos que recibieron la bala, ya que después Jamie Lee Curtis se dirigió a Bruce Springsteen, quien no sólo no hace tardeadas, sino que puede estar largos periodos sobre el escenario. “Bruce Springsteen: ¡haz una jodida matiné! ¡Eres viejo! ¿Por qué no me dejaste ir a verte en tus días de gloria, y lo hiciste al mediodía o a la 1 en punto? ¡2 en punto! ¡Matiné de las 2 en punto! ¡Teatro en Nueva York, 2 en punto! Vendré y escucharé tu concierto de cinco horas, Bruce, a las 2 en punto, y estaré en casa y en la cama a las 7:30 [p.m.]”, dijo.

“¿Por qué no hay matinés?” le preguntó a los presentadores Hoda Kotb y Savannah Guthrie en el programa Today, después de que sus comentarios originales se volvieran virales. “Por ejemplo, me encanta Coldplay. Me encantaría ir a ver a Coldplay. El problema es que no voy a ir a ver a Coldplay si empiezan su show a las 9 en punto y hay un acto de apertura. Quiero escuchar Coldplay a la 1:00 p.m. Creo que si llenáramos un estadio de personas que quieren ver una matiné de Coldplay, creo que comenzaríamos una tendencia”, agregó.