Bono se ha vuelto a disculpar por aquella vez que agregó forzosamente un disco de U2 en la biblioteca musical de todos los usuarios de iTunes.

Uno de los momentos más randoms de la historia de la música se dio por allá de 2014, cuando una mañana, sin explicación alguna, todos y cada uno de los usuarios de iTunes (ahora Apple Music) se encontraron en su biblioteca el álbum Songs of innocence de U2. Mientras que algunos se alegraron con la sorpresa, muchos otros (la mayoría) mostraron su inconformidad en redes sociales y desde entonces, el buen Bono no ha encontrado forma alguna de compensar su incómoda jugada para promocionar el elepé.

Si bien en varias ocasiones se ha disculpado por ello, en su nuevo libro Surrender: 40 songs, one story, Bonoadmitió que comentó un error al haber convencido a Apple de distribuir gratuita y obligatoriamente la colección de canciones. “¿Música gratis? ¿Estás hablando de música gratis?”, le respondió Tim Cook, el CEO de Apple Music, cuando se reunieron para discutir el lanzamiento de Songs of innocence.

“¿Quieres regalar esta música gratis? Pero el punto central de lo que estamos tratando de hacer en Apple es no dar música gratis. El punto es asegurarse de que a los músicos se les pague”, dijo Tim. Según recuerda Bono, tras esto le explicó a Cook que la idea era que Apple pagara por el álbum y luego la compañía lo compartiera “como un regalo para la gente”.

Cuando habló con Cook, comparó la idea con cómo Netflix compraba los derechos de una película y luego la distribuía. “Pero no somos una organización de suscripción”, respondió Cook, a lo que Bono agregó: “Todavía no, dejemos que las salidas sean las primeras”. Aunque Cook no estaba convencido con la idea, finalmente pudieron llegar a un acuerdo y el material se agregó automáticamente a la biblioteca de iTunes de millones de personas, lo que a su vez provocó descargas automáticas a iPhones y iPods.

“Podrías llamarlo ambición jactanciosa. O bóveda. Los críticos podrían acusarme de extralimitación. Lo es”, escribe Bono sobre su plan. “No sólo pusimos nuestra botella de leche en la puerta, sino en todos los refrigeradores de todas las casas de la ciudad. En algunos casos lo echamos sobre los cornflakes de la buena gente. Y a algunas personas les gusta verter su propia leche. Y otros son intolerantes a la lactosa”, agrega.

El músico dice que asume la “total responsabilidad” por el movimiento y enfatiza que nadie más en U2 tuvo la culpa: “Pensé que si podíamos poner nuestra música al alcance de la gente, ellos podrían optar por acercarse a ella. No del todo”, agrega. “Como dijo un bromista de las redes sociales, ‘me desperté esta mañana y encontré a Bono en mi cocina, bebiendo mi café, usando mi bata, leyendo mi periódico’. O, menos amable, ‘el álbum gratuito de U2está demasiado caro’. Mea culpa”, concluye.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.