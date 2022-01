Chris Martin, frontman de Coldplay, ha sorprendido a sus fans con un interesante dato respecto a las raíces e influencias de la banda.

Durante su reciente visita a The Kelly Clarkson Show, el músico británico aseguró que el clásico ochentero Back to the future fue una de las principales cosas que lo impulsó a crear un grupo musical. Así que una vez más confirmamos que el filme protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd le ha dado mucho a este mundo.

Todo comenzó porque Chris Martin recordó la vez que Michael se unió a Coldplay durante un show que dio en el MetLife Stadium de Nueva York en 2016. “Mi número uno, probablemente, es Michael J. Fox. Una vez vino y tocó dos de las canciones de Back to the future con nosotros… Eso fue realmente maravilloso. Él vino a interpretar ‘Johnny B. Goode’ y esas cosas, eso fue alucinante”, explicó.

Tras esto, el cantante continuó revelando cómo fue que ver en la pantalla grande el trabajo de Michael lo marcó para siempre, dejándole una de las cosas más importantes de su vida. Refiriéndose a la escena en la que el actor versionó a Berry en Back to the future, Martin comentó: “Eso es lo que me hizo querer estar en una banda, ¿sabés? Esa escena, sí”.

Asimismo, Chris Martin explicó que al ser criado en una zona rural de Inglaterra, en la era previa al internet, sus gustos y sueños, especialmente sobre la música, fueron formados por todo lo que veía en la televisión.

Acá abajo puedes ver un fragmente de la entrevista y recuerda que este año Coldplay visitará nuestro país para presentar su más reciente disco, Music of the spheres. Toda la información la puedes consultar aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.