Ya es cosa vieja que Metallica lanzará un boxset que incluye una compilación de covers titulada The metallica blacklist y hoy llegó el momento de escuchar la versión de ‘Wherever I May Roam‘ con J Balvin.

J Balvin lo tiene todo, y puedo jurar que sin él el reguetón no se hubiera acelerado tan rápido en su conquista de las pistas de baile y las radio a nivel mundial, si hacemos una analogía Daddy Yankee fue el padre, J Balvin el hijo y Maluma el espíritu santo en el género mal llamado urbano.

Daddy Yankee fue el forjador y el primer gran nombre, J Balvin logró la internacionalización, mientras que Maluma lo fusionó con el pop.

En un disco pop, que además es un tributo global en 2021, es necesario visibilizar el reguetón, le pese a quien le peses es un estilo musical que tiene presencia global, de Colombia a Tailandia las pistas de baile lo hacen sonar, así que esta ocasión era perfecta para que José Álvaro Osorio Balvín apareciera e hiciera de las suyas.

En esta versión de ‘Wherever I May Roam’ J Balvin saca a la perfección su bagaje de la cultura rap/trap, mimetizándose con los nuevos en el juego, que arrancan haciendo mixtapes tomando bases musicales robadas para rapear en ellas, de esta manera J Balvin hace una edición de la base musical de Metallica, sobre la que coloca una serie de barras que nos dejan claro que Balvin aún tiene flow, finalmente el track cierra con un fragmento de Metallica rockeando.

Así las cosas, te dejaré a ti que la califiques, a como la precies, pero básicamente ese es el cover que J Balvin nos regala de ‘Wherever I May Roam’, ahoa dale play y saca tus conclusiones:

Te puede gustar:

HA*ASH LE PONE SOMBRERO DE CHARRO A METALLICA Y LA COMUNIDAD METALERA HIERVE PERFECTA