InuYasha tiene una nueva secuela, si estás leyendo esta nota es porque tú también esperas con ansia los capítulos de Hanyo no Yashahime: Princess Half-Demon. Uno de los animes más queridos de la historia ahora tiene un nuevo opening.Como sabrás, la secuela de InuYasha ya fue estrenada en Japón y el fandom del anime está más que complacida. Hanyo no Yashahime: Princess Half-Demon llega después de 11 años en los que no se había sabido mucho sobre Aome y compañía.

Ahora, los fans del anime hemos podido tener un primer vistazo a las nuevas aventuras de InuYasha y déjanos decirte que las reseñas son acertadas. Hanyo no Yashahime: Princess Half-Demon es realmente increíble.

Si aún no lo haces, te recomendamos que te des una vuelta por Crunchyroll para que tus ojos se iluminen de esperanza en la humanidad. Así es, la esperadísima secuela está obteniendo las mejores calificaciones de la plataforma.

Por si esta noticia no fuera suficiente, también te contamos que el nuevo opening es igual de glorioso. A continuación te compartimos esta nueva experiencia que seguramente de picará para seguirle la pista a todos los capítulos de Hanyo no Yashahime: Princess Half-Demon.

