Eugenio Derbez y Amazon México reparten sonrisas para celebrar el Prime Day

El Amazon Prime Day 2023 arrancó ayer (11 de julio) no sólo con increíbles e irresistibles ofertas, sino también con una gran sorpresa en colaboración con una de las estrellas favoritas de Prime Video, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, quien recientemente estrenó en la plataforma de streaming la tercera temporada de De viaje con los Derbez y la quinta entrega de su popular serie de comedia LOL: Last one laughing.

Resulta que para celebrar el Amazon Prime Day, Eugenio Derbez se dio a la tarea de entregar personalmente los pedidos de algunos clientes de la compañía que ya aprovecharon las ofertas de hasta el 60% de descuento. La aventura fue documentada y en el clip se puede apreciar como el comediante mexicano y el equipo de Amazon México se encargaron de repartir los productos de manera gratuita y rápida, al mismo tiempo que creaban momentos llenos de alegría que quedarán grabados en la memoria de varios mexicanos.

“Desde su llegada a México en 2015, Amazon se ha comprometido en ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes, a través de una amplia selección, con los mejores precios y más facilidades para nuestros clientes. Nos llena de alegría unir esfuerzos con una de las celebridades más importantes del entretenimiento como lo es Eugenio Derbez para sorprender y celebrar a nuestros clientes Prime; recordándoles que para Amazon nuestros clientes son primero y siempre será un gusto entregarles sonrisas y grandes experiencias”, comentó Gabriel Mas, Líder de Marketing y Prime en Amazon México.

Estas entregas especiales son sólo algunas de las sorpresas y actividades que Amazon llevará a cabo en el marco del Prime Day 2023, el cual llegará a su fin el próximo 16 de julio. Así que corre a echarte un vistazo al sitio de Amazon, que seguro encontrarás ofertas a las que no podrás resistirte y en una de esas, Eugenio Derbez te lleva tu pedido hasta la puerta de tu casa.