Interpol: “nos imaginamos tocando con The Cure”

Fue en marzo pasado que el célebre trío neoyorquino Interpol formó parte del cartel de la primera edición del festival The World is a Vampire, creado y curado por Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, y que incluyó a bandas como Peter Hook & The Light, Turnstile, The Warning y Deafheaven, entre otros.

TXT:: Atiba Jefferson

Si bien las bromas sobre la estancia y residencia del grupo liderado por Paul Banks en nuestro país están a la orden del día, también es cierto que sigue gozando de una enorme popularidad y aceptación entre los fans de la música. Sólo basta con prestar atención a sus últimas tres presentaciones en territorio mexicano: Palacio de los Deportes en mayo de 2022, lleno total; festival The World is a Vampire en el escenario principal del Foro Sol, lleno total; la edición de Guadalajara del Corona Capital del 21 de mayo, en la que fueron el acto principal del domingo.

Bajo esa premisa, tuvimos un breve encuentro con Daniel Kessler (guitarra) y Sam Fogarino (batería), quienes unifican voces en nombre de Interpol, siempre agradeciendo el cariño de la audiencia mexicana, misma que parece nunca tener suficiente de los de “PDA“. Acá los detalles.

Interpol es uno de los actos que instauró el Festival Corona Capital en México. ¿Qué recuerdos tienen de esa primera edición de 2010?

¡Grandes momentos! Esa edición nos puso al lado de muchos de nuestros héroes, como los Pixies. Una locura, porque tocamos casi al mismo tiempo y eso era impensable. En ese sentido, México nos ha cobijado increíblemente y nos ha dado grandes oportunidades como banda.

Pregunto la anterior porque es curioso que también sean considerados para participar en la primera edición de este festival, tal vez Interpol sea una especie de amuleto de buena suerte. ¿Creen que tiene potencial para convertirse en un evento anual?

No lo sé, creo que eso dependerá mucho de la respuesta de la audiencia, aunque el cartel en sí me pareció genial. Hay un poco de todo y el hecho de contar con un espectáculo de lucha libre lo hace aún más interesante. En México son grandes admiradores de ese deporte por lo que creo que es una fórmula segura.

Teniendo este tipo de referencias, ¿sería un buen momento para montar y encabezar su propio festival?

¡Wow, no estoy seguro de ello! Es decir, creo que no estamos del todo listos, me refiero a que la planeación y la estrategia serían monumentalmente exhaustivas, sería muy estresante estar involucrados en todos los aspectos que suponen organizar eventos de dicha magnitud. En el aspecto de la curaduría musical sería otra cosa. Puedo imaginar un cartel casi perfecto en el que me gustaría poder tocar con algunas de mis bandas favoritas, como My Bloody Valentine, Swervedriver, Jane’s Addiction o The Cure…¡Ese sí que sería un cartel de ensueño, por lo menos para mí!

A poco menos de un año del lanzamiento de The other side of make belive (Matador Records, 2022), ¿cómo se percibe el resultado de un disco que derivó de la pandemia?

Como muchos artistas, nos vimos en la necesidad de adaptarnos a los retos derivados del encierro. Si bien no es un disco dedicado a ello, nos impactó a nivel personal y musical porque tuvimos que trabajar completamente alejados por primera vez. Paul se encontraba en Edimburgo, Daniel en España y yo en Estados Unidos, lo que nos llevó a otro nivel como banda.

Recientemente el libro Meet in the bathroom: Rebirth and rock and roll in New York City, 2001–2011, ha cobrado mayor relevancia entre nuevas generaciones. ¿Qué aspectos en general creen que definen a los grupos de su generación?

Bueno, existe mucha variedad entre todos nosotros, pero tiene sentido pensar que estar en el mismo momento y lugar además de la originalidad de cada propuesta nos validó por tratarse de algo único e interesante. Creo que teníamos objetivos e ideas claras y distintas al mismo tiempo, por eso todos logramos hacernos de un nombre y trascender. Fuimos una generación de músicos privilegiados que trabajó muy duro por hacerse de un nombre, y eso va más allá de Nueva York, hay muchas bandas interesantísimas fuera de ahí que también son contemporáneas.

Daniel, acá existe una banda llamada Kesler, si bien no se escribe igual que tu apellido, fonéticamente suena idéntico. ¿Qué piensas de la posibilidad de que un grupo pudiera llamarse así en tu honor?

Bueno, ni tú mismo tienes la certeza de que se trata de algo relacionado conmigo, ¡¿Qué tan jóvenes son estos chicos?!… Pero si es así, ¡genial! Creo que no hay un aspecto que pudiera hacerme sentir más honrado y humilde al mismo tiempo! Ojalá pueda escucharlos pronto. ¿Qué opinas de ellos? ¿Te gustan?