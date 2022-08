El próximo 20 de agosto se cumplen 20 años del lanzamiento de Turn on the bright lights, el disco debut de Interpol, por la que se han preparado un par de sorpresas.

A través de un comunicado, Paul Banks y compañía anunciaron que a partir de hoy los fans podrán encontrar el The black EP en todas las plataformas digitales. Ésta es la primera vez que dicho material llega al streaming, ya que originalmente fue lanzado en agosto de 2003 como una edición limitada en CD del TOTBL.

The black EP está conformado por la versión de estudio de “Say hello to the angels”, un demo de “NYC” y cuatro canciones de la época del Turn on the bright lights que fueron grabadas en vivo durante una sesión con Radio France en 2002, incluyendo el legendario bonus track “Specialist”.

Además, Interpol también compartió un corto documental que realizó en 2002 en colaboración con una filial francesa del sello EMI. Hasta ahora perdido en los anales de las copias de 144p en YouTube, el clip de 13 minutos ha pasado por una gloriosa restauración en alta resolución y cuenta con entrevistas con la banda, así como con fragmentos de las actuaciones de “PDA”, “NYC”, “Untitled” y “Stella was a diver and she was always down”.

Te dejamos por acá el video y recuerda que ya puedes escuchar The black EP en tu plataforma favorita.

Foto de portada: Cortesía.