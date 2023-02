La Iglesia de Satán da su opinión sobre la presentación de Kim Petras y Sam Smith en los Grammys 2023

En los pasados premios Grammy, Kim Petras y Sam Smith ganaron el premio a “Mejor Presentación Pop de Dúo o Grupo” con su canción “Unholy”. Además, Petras se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar un Grammy. Sin embargo, algunos conservadores, como Ted Cruz y Marjorie Taylor Greene, comenzaron a crear una polémica moral en reacción a la actuación de Petras y Smith.

La actuación fue impactante, con rojo de cuero y látigos, Sam Smith luciendo un choker coqueto mientras tira el gesto manual del 666 a la cámara, y Petras cantando desde una jaula flanqueada por reinas drag y un escenario iluminado con luces rojas, nada que no estemos acostumbrados a ver ya en estas ceremonias, vaya.

Dichos políticos afirmaron que la actuación era “el engendro de Satanás”. Pero, ¿sabes qué? La Iglesia de Satán ni siquiera la encontró tan impactante. De hecho, la llamaron “regular” y “nada particularmente especial”. Según ellos, simplemente era un grupo de personas atractivas desfilando con bonitos atuendos cantando sobre la infidelidad, no sobre Satanás.

El magister de la Iglesia de Satán, David Harris incluso dijo que la imaginería satánica ligera no era nada que el público no hubiera visto antes en otros artistas y que “ya es un poco pasado de moda”. La Iglesia de Satán, que es diferente de el Templo Satánico, describió la actuación como “muchas personas atractivas bailando en buenos atuendos” que cantan sobre infidelidad, no sobre Satanás. La organización dijo que prefiere el video musical de Lil Nas X “MONTERO (Call Me By Your Name)” en el que desciende al infierno en una barra de striptease, le da un striptease a Satanás y luego reclama el infierno como suyo.

Harris llamó a los conservadores como Cruz, Greene y Lauren Boebert “flores de nieve delicadas” que están usando “la religión de alguien como chiste”.