El frontman de The Stone Roses, Ian Brown, nuevamente hizo controversia con comentarios en contra del aislamiento y la pandemia de COVID-19. Aunque ésta vez lo hizo con todo y una nueva canción.

Anteriormente el músico ya se había visto envuelto en una situación de este tipo. Ya que a través de su cuenta de Twitter, Brown comenzó a mostrarse escéptico respecto a la enfermedad que está dejando miles de muertos en todo el mundo y sobre las vacunas. “NO AISLAMIENTO, NO PRUEBAS, NO MÁSCARAS, NO VACUNAS”, tuiteó.

Y en respuesta a todas las críticas que tuvo por esta declaración, Ian Brown comentó:

NEW TRACK LITTLE SEED BIG TREE OUT NOW PLEASE SHARE https://t.co/5XJKSPiB8t pic.twitter.com/orDkpfXlPd

Y ahora, Brown está de vuelta con más de estos comentarios pero ya también con todo y canción. Pues nuevamente con unos tuits, el cantante de The Stone Roses dijo que nadie puede decirte que uses una máscara y lanzó su track en contra del aislamiento titulado “Little Seed Big Tree”.

En esta canción se le escucha a Ian Brown reafirmar sus pensamientos sobre todo lo que está atravesando el mundo:

A sonic lockdown in your home town / A sonic lockdown, can you feel me now? / A sonic lockdown, state shakedown, a mass breakdown / Put your muzzle on, get back in your basket / Get behind your doors cos living here is drastic.