Critican a Hugh Grant por su mala actitud en los Premios Oscar 2023

El día de ayer se llevó a cabo la entrega anual de los premios otorgados por La Academia y, como ya es tradición, durante la alfombra roja la prensa tuvo la oportunidad de platicar con algunos de los invitados. Este fue el caso de la modelo y presentadora Ashley Graham, quien tuvo una entrevista extremadamente incómoda con Hugh Grant.

De inicio, Graham le preguntó al actor de Love actually sobre su “cosa favorita” de los Premios Oscar, a lo que él, con una actitud muy poco amigable, respondió: “Uf, es fascinante. Toda la humanidad está aquí. Es ‘Vanity Fair'”. Optimista, la conductora intentó averiguar sobre qué películas nominadas tenían emocionado a Grant, a lo que él simplemente dijo que “ninguna en particular”.

Para este momento, la charla ya se sentía bastante incómoda, pero en un intento por rescatarla, Ashley Graham pasó a indagar sobre el outfit que traía el actor, sin tener demasiado éxito. Y ya para llevarse el premio de la entrevista más incómoda de la noche, sólo por debajo de la interacción entre Malala y Jimmy Kimmel, la conductora tocó el tema de su reciente participación en Glass onion.

“Bueno, apenas estoy en eso. Estoy adentro por unos tres segundos”, dijo Hugh Grant sobre su experiencia en las filmaciones de la película. “¡Sí, pero aún así! Apareciste y te divertiste, ¿verdad? suplicó Graham. “Um, casi”, agregó el actor.

Mientras que los cibernautas han criticado a Hugh Grant por su actitud, nosotros no podemos de recordar cuando Robert Smith aplicó una parecida en la alfombra roja del Rock and Roll Hall of Fame, acá te dejamos un video: