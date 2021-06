Robert Smith habló en una reciente entrevista sobre el supuesto conflicto que existe entre el y Morrissey, catalogándolo como “una disputa imaginaria que sucedió hace 20 años”.

Durante la charla con The sunday times por su reciente participación en el último sencillo de Chvrches “How not to drown” Smith y Lauren Mayberry platicaron sobre la experiencia de trabajar juntos, la creación del sencillo y demás. Sin embargo, el entrevistador Jonathan Dean compartió en sus redes sociales un fragmento que no salió al aire.

En estas anotaciones compartidas por el reportero se lee que Robert habló sobre su situación con Morrissey y The Smiths, donde la tensión ha sido una constante en todos estos años. Según Dean, Robert dice que “se sintió que Internet estaba en una espiral fuera de control ”, refiriéndose a lo que rodea la disputa entre ambos artistas.

“Con Morrissey, tuve una ráfaga de reacción del público. Y pensé, ‘¿qué importa?’ Esta disputa imaginaria que sucedió hace 20 años ”, dijo Smith. Esta pelea se remonta a 1980, ya que Morrissey llamó a Robert Smith como “una bolsa de quejas” en una entrevista con el medio The face. Después, Robert contestó con “Morrissey es tan deprimente que si no se apaga pronto, probablemente lo haré yo”, según lo que le dijo a Far out magazine.

“No me gustó mucho The Smiths“, admitió Smith a Dean. “Fueron competencia durante un período muy breve. Pero más que eso, no me conecté con eso. No me disgustaban a nivel personal, no los conocía. Nunca me llegó realmente y luego, en años posteriores, fue esta configuración y pensé ‘¿por qué?’ Y desde entonces me di cuenta de la facilidad con la que estas cosas pueden girar porque la gente quiere que sea algo. Están desesperados por que sea una especie de telenovela “, finalizó.

Crédito foto de portada: Instagram Robert Smith