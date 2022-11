En tan sólo un año, House of Vans se ha convertido en uno de los venues con mayor efervescencia en la Ciudad de México. Ese espíritu innovador de Vans, que siempre ha acompañado a las expresiones culturales contemporáneas de vanguardia, se ha visto reflejado en este recinto que se asoma como testigo de algunos de los mejores conciertos, exposiciones y eventos de Skate/BMX que ha tenido la capital mexicana en lo que va de 2022. Así que prepárense, porque a lo largo del mes de diciembre, House of Vans celebrará su primer aniversario. Una fiesta que promete ser simplemente espectacular.

TXT:: Jacobo Vázquez

La mítica banda mexicana Fobia será la encargada de dar inicio a las celebraciones del primer año de House of Vans, y lo hará presentando de su más reciente disco unplugged. Nada mejor que escuchar las nuevas versiones de sus clásicos en la intimidad del escenario de House of Vans este primero de diciembre. El quinteto capitalino, hará una escala en el venue del poniente de la ciudad para confirmar por qué su más reciente espectáculo ha sido uno de los más celebrados de este 2022. Consigue tu registro a partir del 30 de noviembre dando clic aquí.

Los festejos continuarán el domingo 4 de diciembre con la explosiva presencia de La Mala Rodríguez, que sigue con la promoción de su más reciente álbum Amor y odio, el cual la vuelve a colocar como una de las más grandes estrellas del rap en español. La intérprete de “Tengo un trato”, que ahora navega entre los sonidos urbanos y el rap de toda la vida, promete dar un show acorde a lo que han sido los eventos de House of Vans de este año. Recuerda estar pendiente a las redes sociales de House of Vans para la fecha de registro, picándole fuerte acá.

Además de estos dos grandes conciertos, House of Vans tiene varias sorpresas más para celebrar su primer año de vida en la Ciudad de México, por lo que no olvides seguir su cuenta de Instagram. Estamos vamos hablndo del sito que nos ha traído en directo a actos como Molotov, Idles o Yungblud, la calidad está garantizada. No puedes perderte ningún detalle de esta celebración tan especial.