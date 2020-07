Tras el tremendo éxito que fue su sencillo Conmigo Duermes, Hispana llega a romperla con su nuevo tema Reina de Corazones. Otro recordatorio del por qué es la actual monarca del hip-hop mexicano.

Apoyada por una base rítmica anclada a la old school, en Reina de Corazones Hispana nos presenta rimas en las que habla de todas las batallas que ha tenido que enfrentar en un mundo que ha tratado de callarla desde joven, para llegar hasta donde está. “Quieren ponerse fiera con la más fiera”, se le escucha cantar.

Y acerca de este nuevo y poderoso track, la también nombrada Mamba Negra, comentó:

Quise que mi nuevo material fuera como un regalo para las mujeres y niñas en un contexto no social o político, sino de la vida misma. Jugué un poco con historias que he vivido y que he conocido por otras mujeres, sin dejar a un lado la parte musical y mi esencia.