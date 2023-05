Integrantes de Grizzly Bear musicalizarán la nueva película de A24

El día de hoy, los integrantes de Grizzly Bear anunciaron que han colaborado con A24 para la banda sonora del filme Past lives. Si bien la colección de canciones completa se lanzará hasta el próximo 9 de junio a través de A24 Music, Daniel y Christopher compartieron un avance con los sencillos “Why are you going to New York” y “Across the ocean”.

Según de reveló, el soundtrack de Past lives, además de los temas de Daniel y Christopher, incluirá una canción llamada “Quiet eyes”, la cual fue escrita e interpretada por Sharon Van Etten y Zachary Dawes. Por acá puedes escuchar los dos nuevos sencillos de los de Grizzly Bear:

Past lives es el primer largometraje de Song y sigue la vida de dos amigos de la infancia que se pierden la pista en Corea y dos décadas después, se reencuentran en Nueva York. El largometraje ha sido descrito como un “romance moderno” que explora temas de identidad y conexión humana.

Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro son los protagonistas de Past lives. Su estreno está programado para llevarse a cabo el próximo 2 de junio en Nueva York y Los Ángeles.