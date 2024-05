Mehro estrena “Trauma Lullabies”: Un viaje íntimo a través de la subjetividad musical

Un disco, dos palabras, una guitarra y un poeta de la vida, son la fórmula para Trauma Lullabies el nuevo disco de mehro. Con 10 cautivadoras canciones, nos sumerge en las profundidades de las emociones humanas y los misterios de la existencia, entre melodías acústicas, y letras frenéticas. Una creación que desde la portada que formó parte de sí mismo desde su infancia, hasta aquellas emociones que lo han hecho el artista y ser humano que es hoy.

Lanzado el mismo día del cumpleaños de su madre, a quien dedica el proyecto, esta joven promesa de la música, hizo el lanzamiento en vivo de sus redes sociales, acompañado de aquellos que creen en su visión del mundo: su equipo, sus fans y las personas que lo rodean. Entre risas nerviosas, una sesión de preguntas y respuestas, y una sonrisa que irradiaba la emoción que sentía, mostró al mundo Trauma Lullabies.

10 canciones, más de mil significados. ¡Trauma Lullabies señores!

La primera canción de este repertorio en ver la luz fue “Dopamine”, canción con la que abrió su show en Ciudad de México el pasado 3 de abril, y con la que mostró que esta nueva era, sería una afluencia de emociones. Seguido a ello vino “Ketamine”, una canción que desde el nombre vendría a ser controversial, un video producido por figuras como Jennifer Morrison, y una letra cuyo significado parece cambiar cada vez que se escucha.

La última canción en ver la luz antes del gran día, fue “reason to live”, con un coro que resuena en cada persona que ha pasado un momento de incertidumbre, mehro propone que mientras no haya una razón para vivir, habrá que encontrar una para no morir, y seguir. Curiosamente, el orden de su lanzamiento como sencillos, representa el orden contrario al iniciar el disco, pues Trauma Lullabies inicia contando que hay una razón para vivir.

El viaje inicia, “shouldn’t i give up” empieza a tocar, y la voz de mehro abre un cúmulo de emociones, que destapó un viernes en la noche, haciendo un eco en aquella duda que invade la cabeza en los momentos más difíciles, mostrando irónicamente la esperanza en la vida. La siguiente canción es “Oneroi”, abriendo con un sonido de caja musical, la icónica guitarra, y a lo lejos una melodía que parece llamarte es el complemento y la representación perfecta para el juego de palabras de oneroid, que traducido al español es onírico, condición en las que la realidad, las ilusiones y las alucinaciones se funden en una sola.

Y así, como si de un sueño en la vida real se tratará, la siguiente canción es “cynical” una melodía contrastante a las canciones previas, con un ritmo alegre, y que también pudo ver la luz durante su tour. La alegría de compartir la vida con alguien, se expresa entre estos acordes y su voz. Sin embargo, como reflejo de la vida, volvemos a aquellas melodías que hacen a mehro ser quien es con “bare minimum”. Una melodía que nos lleva a ver la afección de una mente, acompañado de un solo de guitarra que encaja a la perfección de la presión por ser algo para alguien.

Durante la sesión en vivo del estreno, mehro no podía dejar pasar el agradecimiento a todos aquellos que formaron parte de este proyecto, haciendo parte a cada uno de todo lo que el disco podrá encapsular. Así, igual contó el secreto de la producción de la siguiente canción, que es “laughing”, contando que para lograr el efecto que tiene, sumergieron un micrófono envuelto con una bolsa de plástico en agua, mientras de fondo canta sobre la sensación de ahogarse entre las olas de la realidad y la vida.

No hay mente sin miedos, sin aspiraciones y en “need to be” se plasma aquel deseo y esperanza de ser amado por alguien. La letra nos cuenta el sentimiento de soledad que deja un amor, enojo, tristeza, y aquella necesidad de ser. Y aunque cuando alguien se va pareciera el final, aún nos queda la última canción “dying in a dream” el himno de prender de un hilo a la ilusión de un recuerdo que es solo un sueño, estancarse en un momento, un recuerdo, un sueño.

Y bueno, mehro lo hizo de nuevo

No importa cuantas veces se reproduzca este álbum, el significado será diferente en cada una de ellas. Incluso cuando se le preguntó sobre el tono del álbum, mehro respondió con poesía y misterio: “Cada persona que lo escuche le dará un color y un sentido”. Esta declaración encapsula la esencia del álbum, invitando a los oyentes a encontrar su propia conexión única con la música y las historias que contiene.

Trauma Lullabies es más que un álbum; es un viaje emocional, un recordatorio de la capacidad de la música para explorar y sanar las heridas del alma. Mehro ha creado una obra maestra que resonará en la vida de quienes se sumerjan en sus profundidades sonoras. ¿Qué significó para ti?

