Grimes iniciará el 2021 con el lanzamiento de un especial álbum de remixes de su más reciente material discográfico, Miss Anthropocene.

Según anunció la cantante, este nuevo disco llevará por título Miss Anthropocene Rave Edition y su estreno se tiene programado para el próximo 1 de enero de 2021. En este se incluirán versiones retrabajadas por otros grandes artistas de las canciones que conforman su álbum Miss Anthropocene.

Entre los músicos que participaron en la creación de las nuevas versiones se encuentran BloodPop, Richie Hawtin, Julian Bracht y más. Incluso dos de los remixes que se incluyeron en el Miss Anthropocene Rave Edition recientemente fueron presentados en un DJ mix que Grimes hizo para Apple Music.

Miss Anthropocene fue lanzado a inicios de 2020 como el quinto álbum de estudio de Grimes, el cual además marcó su regreso después de cinco años.

Tracklist Miss Anthropocene Rave Edition:

1. So Heavy I Fell Through the Earth (ANNA Remix)

2. Darkseid (Richie Hawtin Remix) [ft. 潘PAN]

3. Delete Forever (Channel Tres Remix)

4. Violence (REZZ Remix) [ft. i_o]

5. 4ÆM (Original Mix)

6. New Gods (Tale of Us & Âme Remix)

7. My Name Is Dark (Julien Bracht Remix)

8. You’ll Miss Me When I’m Not Around (Things You Say Remix)

9. Before the Fever (Original Mix)

10. IDORU (Modeselektor Remix)

11. We Appreciate Power (BloodPop® Remix) [ft. HANA]

Foto de portada tomada del Facebook de Grimes.